Jak najlepiej spędzić słoneczne dni wakacji? Nad jeziorem! Tak właśnie zrobiła Aleksandra Kwaśniewska. Było ciepło i słonecznie, a lekki wiatr delikatnie chłodził prezydentównę. Dzięki temu mogła spokojnie oddać się błogiemu relaksowi. Kwaśniewska najpierw zażywała kąpieli słonecznej. Opalała się leżąc na łódce w towarzystwie ukochanych psiaków! A potem wskoczyła do chłodnej wody.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, miała ze sobą koło. Oczywiście nie zapomniała o tym, że nawet na łodzi i w szuwarach, warto wyglądać modnie. Kwaśniewska miała na sobie jednoczęściowy strój kąpielowy z kokardkami, a od mocnych promieni słońca chroniła się dzięki okularom przeciwsłonecznym i słomianemu kapeluszowi. Żeby za mocno się nie opalić okrywała się elegancką, zwiewną chustą.

Zdjęciami z leniwego wypoczynku nad wodą Ola Kwaśniewska pochwaliła się w sieci, na Instagramie. Wrzuciła kilka fotografii i podpisała je krótko z właściwym sobie humorem: - Grajdołek, czyli wykwity lata. Obserwatorzy Aleksandry najwyraźniej pozazdrościli jej wypoczynku, ale też cieszyli się jej szczęściem:

Ale full wypas😉😍Piękna pogoda,woda,lasy i towarzystwo prima sort👌💪😎😍Miłego wypoczynku;

to są najpiękniejsze chwile Razem, luz, słońce, spokój oh i ah 😊

Najpiękniejsze zdjęcia jakie dziś zobaczyłam. Istne szczęście. Dużo miłości.

Cudowne towarzystwo dużo miłości i radości i jakie oddanie piękne widoki i pogoda ale te pieski są szczęśliwe ❤️

Nad wodą lubi nie tylko Ola Kwaśniewska, ale też jej rodzice. Nieraz w mediach pojawiały się zdjęcia Kwaśniewskich wypoczywających na łódce. Kiedyś w rozmowie z "Super Expressem" były prezydent Aleksander Kwaśniewski opowiadał, że pasję do wody ma właściwie od zawsze: - Urodziłem się nad morzem, stąd moja pasja. Zawsze kochałem pływanie i dalekomorskie podróże. Dla mnie nie ma lepszego wypoczynku niż na statku lub łódce. Prowadzenie takiej łodzi z silnikiem to nie jest wielka filozofia. To jest do opanowania – opowiadał Aleksander Kwaśniewski.