Ola Kwaśniewska niczym syrenka! Pluska się w jeziorze. Ma towarzystwo

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-08-21 18:22

Ola Kwaśniewska nie marnuje czasu. Córka byłej pary prezydenckiej w pełni korzysta z uroków wakacji i wypoczywa nad jeziorem. Nie straszna jej nawet chłodna woda! Prezydentówna zdecydowała się na kąpiel. Miała wyśmienite towarzystwo.

Jak najlepiej spędzić słoneczne dni wakacji? Nad jeziorem! Tak właśnie zrobiła Aleksandra Kwaśniewska. Było ciepło i słonecznie, a lekki wiatr delikatnie chłodził prezydentównę. Dzięki temu mogła spokojnie oddać się błogiemu relaksowi. Kwaśniewska najpierw zażywała kąpieli słonecznej. Opalała się leżąc na łódce w towarzystwie ukochanych psiaków! A potem wskoczyła do chłodnej wody.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, miała ze sobą koło. Oczywiście nie zapomniała o tym, że nawet na łodzi i w szuwarach, warto wyglądać modnie. Kwaśniewska miała na sobie jednoczęściowy strój kąpielowy z kokardkami, a od mocnych promieni słońca chroniła się dzięki okularom przeciwsłonecznym i słomianemu kapeluszowi. Żeby za mocno się nie opalić okrywała się elegancką, zwiewną chustą. 

Polityka SE Google News

Zdjęciami z leniwego wypoczynku nad wodą Ola Kwaśniewska pochwaliła się w sieci, na Instagramie.  Wrzuciła kilka fotografii i podpisała je krótko z właściwym sobie humorem: - Grajdołek, czyli wykwity lata. Obserwatorzy Aleksandry najwyraźniej pozazdrościli jej wypoczynku, ale też cieszyli się jej szczęściem:

Ale full wypas😉😍Piękna pogoda,woda,lasy i towarzystwo prima sort👌💪😎😍Miłego wypoczynku;

to są najpiękniejsze chwile Razem, luz, słońce, spokój oh i ah 😊

Najpiękniejsze zdjęcia jakie dziś zobaczyłam. Istne szczęście. Dużo miłości.

Cudowne towarzystwo dużo miłości i radości i jakie oddanie piękne widoki i pogoda ale te pieski są szczęśliwe ❤️

Nad wodą lubi nie tylko Ola Kwaśniewska, ale też jej rodzice. Nieraz w mediach pojawiały się zdjęcia Kwaśniewskich wypoczywających na łódce. Kiedyś w rozmowie z "Super Expressem" były prezydent Aleksander Kwaśniewski opowiadał, że pasję do wody ma właściwie od zawsze: -  Urodziłem się nad morzem, stąd moja pasja. Zawsze kochałem pływanie i dalekomorskie podróże. Dla mnie nie ma lepszego wypoczynku niż na statku lub łódce. Prowadzenie takiej łodzi z silnikiem to nie jest wielka filozofia. To jest do opanowania – opowiadał Aleksander Kwaśniewski. 

Ola Kwaśniewska chlapie się w jeziorze
15 zdjęć
BĄKIEWICZ KPI Z ZARZUTÓW PROKURATORA. POPROSI NAWROCKIEGO O UŁASKAWIENIE? | Poranny Ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki