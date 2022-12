Olga Semeniuk szykuje się do świąt z mężem! Pochwaliła się zdjęciem

To będą wyjątkowe święta dla Olgi Semeniuk i wiceministra finansów Piotra Patkowskiego! Po raz pierwszy spędzą je jako małżeństwo. Na pewno obie strony dołożą starań, aby były niezapomniane! Olga Semeniuk postanowiła się pochwalić nawet ozdobami, jakie zrobiła. Postanowiła przyozdobić upieczone pierniczki kolorowymi dodatkami! Na zdjęciu widać, jak z uśmiechem nakłada kolorowe kulki na wypieki. Na kolejnym zdjęciu widać już efekt jej pracy. Jest między innymi święty Mikołaj, serduszko, domek, kwiat i… Rakieta kosmiczna! W kolejce do pieca czekały też aniołki i skarpety. Każdy pierniczek jest ozdobiony kolorowym lukrem, a niektóre posypkami. Na pewno będą uroczo wyglądać na choince lub świątecznym stole! W komentarzach zaś zaroiło się od serduszek i ciepłych słów. „Super, Olga, w końcu masz dla kogo upiec pierniki”; „Ślicznie Pani wygląda, Droga Pani Minister”; „Śliczne”; „Młoda gospodyni, super”; „Nie no, ten Mikołaj to RE-WE-LA-CJA” – czytamy. Widać, że przygotowania do świąt sprawiają Oldze Semeniuk wiele radości! Być może niebawem wiceminister pokaże więcej zdjęć z przygotowań do Bożego Narodzenia.

