Ostatnie takie urodziny Agaty Dudy. Będą wyjątkowe!

Urodziny Agaty Dudy. Stylista: „Dziś wie, co zakłada, i to widać”

Agata Duda kończy 53 lata! Przez ostatnią dekadę swoje urodziny, które przypadają na 2 kwietnia, obchodziła jako pierwsza dama. W 2025 roku to już ostatni raz, kiedy będzie świętować w takich okolicznościach, bowiem już za kilka miesięcy, w sierpniu, razem z mężem opuszczą Pałac Prezydencki i przekażą pałeczkę swoim następcom. Warto zobaczyć, jak przez ten czas zmieniała się żona Andrzeja Dudy i przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z jej udziałem.

Tak zmieniała się Agata Duda jako pierwsza dama

Pierwsza dama zdecydowanie stroni od ekstremalnych metamorfoz i jest wierna swojemu łączącemu klasykę z nowoczesnością stylowi. W 2015 roku nosiła bardzo krótką fryzurę z grzywką na bok. Z kolei jej stroje były bardzo skromne i eleganckie. Rzadko podkreślała figurę. Stawiała przede wszystkim na biel, czerwień i beże, ale zdarzała się także czerń oraz róż. Najczęściej wybierała także czarne buty na niskim obcasie.

Kilka lat później Agata Duda rozkwitła - zapuściła nieco włosy, które nosiła schludnie zaczesane do tyłu. Jej stylizacje zaś nabrały bardziej wyrazistego charakteru: nieoczywiste kroje, asymetria i garnitury to niemal jej znaki rozpoznawcze. Ubrania pierwszej damy stały bardziej przylegające, a paski w talii podkreślały smukłą talię.

Coraz częściej mogliśmy podziwiać ją także w sukienkach, a w jej garderobie pojawiło się wiele kolorów. Pierwsza dama chętnie stawiała na kontrastowe zestawienia barw. Pojawiły się także beżowe szpilki, które wydają się być jej ulubionym obuwiem do dziś.

Niedawno Agata Duda postanowiła zmienić fryzurę, stawiając na krótkiego boba z grzywką na bok. Jedyne, co pozostało niezmienne, to blond, któremu ta jest wierna od lat. Pierwsza dama postawiła także na najmodniejszy spodnie z szeroką nogawką i color blocking. Choć w przypadku pierwszej damy nie można mówić o ekstrawagancji, to zaczęła wybierać ubrania w fantazyjnych wzorach, na które z pewnością nie każda kobieta by się zdecydowała.

Widać, że żona Andrzeja Dudy do perfekcji opanowała łączenie najnowszych z trendów z ponadczasową elegancją! Nie można jej przyłapać na modowej wpadce.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Agata Duda jako pierwsza dama.

Najważniejsze wydarzenia podczas kadencji Agaty Dudy

W czasie sprawowania swojego urzędu Agata Duda przeżyła wiele pięknych, ale też przykrych wydarzeń. Wystarczy wspomnieć choćby o pandemii koronawirusa w 2020 roku czy napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Mogła obserwować także wybory parlamentarne w 2015, 2019 i 2023 roku.

Przez niemal 10 lat odbyła ogromną liczbę podróży do najodleglejszych zakątków świata. Towarzyszyła Andrzejowi Dudzie między innymi w Chinach czy Afryce, wielokrotnie odwiedziła także Stany Zjednoczone. Tam miała okazję porozmawiać ze swoimi odpowiedniczkami, Jill Biden i Melanią Trump. Gościła także pierwszą Damę Ukrainy Ołenę Zełenską. Agata Dyda wzięła także udział w ceremonii intronizacji Cesarza Japonii czy w pogrzebie królowej Elżbiety II.

Ponadto żona Andrzeja Dudy ma na swoim koncie niezliczone wizyty w ośrodkach edukacyjnych z całego świata, hospicjach, szpitalach czy domach seniora. Zaangażowała się także w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Z pewnością to było intensywne 10 lat, których nigdy nie zapomni!