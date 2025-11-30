Pamiętasz ich na parkiecie? Lata temu politycy wirowali w "Tańcu z Gwiazdami"

Politycy i ich rodziny od lat próbują swoich sił na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Krzysztof Bosak na parkiecie

Krzysztof Bosak, obecnie wicemarszałek Sejmu, ma za sobą taneczną przeszłość. Jeszcze jako członek Ligi Polskich Rodzin, wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami" emitowanym wówczas w TVN. W parze z Kamilą Kajak zajął ósme miejsce. Jego, jak oceniano, niezłe umiejętności taneczne mogły wynikać z wcześniejszych doświadczeń z akrobatyką sportową. Wśród widzów wspierających Bosaka zasiadał wówczas poseł Roman Giertych.

- Myślę, że każdy czas ma swój charakter. Jak był "Taniec z Gwiazdami", to miałem dwadzieścia kilka lat... Byłem młody, teraz jestem panem w średnim wieku, ojcem, mężem, byłym kandydatem na prezydenta, ujmowanym w rankingach zaufania publicznego. Traktuję to jako zobowiązanie, by zachowywać się poważnie - wspominał w rozmowie z Moniką Jaruzelską.

Krótka przygoda Sandry Lewandowskiej

Sandra Lewandowska z Samoobrony wzbudzała niegdyś tak duże zainteresowanie mediów, że wkrótce upomniała się o nią telewizja. Posłanka miała okazję wystąpić w 6. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie TVN. Jedną z osób, która trzymała za nią kciuki z widowni był Janusz Maksymiuk. Przygoda z tanecznym show trwała niezwykle krótko – posłanka odpadła już w drugim odcinku. Mogła wtedy liczyć na wsparcie partyjnego kolegi, który osobiście na łamach mediów podziękował jej za „piękne reprezentowanie Samoobrony".

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" okazał się dla Sandry Lewandowskiej drogą donikąd w polityce. Kiedy kobieta regularnie trenowała na tanecznej sali, politycy z SLD złożyli wniosek do Sejmu o samorozwiązanie, pozbywając się polityczki z szeregów partii. Mimo ponownego startu w wyborach, czy to do Sejmu czy Parlamentu Europejskiego, Sandrze Lewandowskiej nie udało się już zdobyć mandatu poselskiego. W międzyczasie zmieniła polityczne barwy i startowała do Sejmu z list Ruchu Palikota. To przedsięwzięcie również zakończyło się niepowodzeniem.

Monika Miller i wyzwania zdrowotne

Monika Miller, wnuczka polityka Leszka Millera, również spróbowała swoich sił na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", tańcząc u boku Jana Klimenta, wielokrotnego zwycięzcy show Polsatu. Jej udział w programie był naznaczony problemami zdrowotnymi.

- Miałam na początku dużo problemów, jeśli chodzi o zdrowie. Gdy zaczynałam treningi, to byłam już na 3. miesiącu antybiotyków, ponieważ przechodziłam krztuśca. Na dodatek teraz mam problem z żebrami. […] Ale już nie mogę doczekać się szczególnie jurorów, ich konstruktywnej krytyki. To, co naprawdę o mnie będą myśleć jako znawcy, jest dla mnie bardzo ważne – wyznała Miller, mimo trudności, z optymizmem. Jan Kliment dodał, że Monika zmagała się również z bólem stóp i odciskami.

Co ciekawe, Kliment i Miller poznali się wiele lat wcześniej.

- Nasze pierwsze spotkanie na sali było bardzo ciekawe, bo Monika chyba nie domyślała się, że może zatańczyć z Jankiem Klimentem. Dla mnie też interesujące było, jaką Monika dziś jest osobą. Dlaczego dziś? Bo poznałem ją, jak była malutka! To było przy okazji tego, jak tańczyłem w programie z Weroniką Marczuk. Ona się przyjaźniła z mamą Moniki. Byliśmy w ich domu, Monika biegała sobie z pokoju do pokoju. Dopiero jednak teraz dzięki przeznaczeniu, poznajemy się lepiej - wspomniał tancerz.

Roztańczona Kasia Tusk

Kasia Tusk, córka ówczesnego premiera Donalda Tuska, w wieku 20 lat przyjęła propozycję udziału w piątej edycji tanecznego show. Jak przyznała w rozmowie z "Twoim stylem", głównym motorem jej decyzji była ciekawość.

- W tym wieku pieniądze nie odgrywają szczególnej roli. Zdecydowanie przeważyła ciekawość. Poczucie, że szansa może się nie powtórzyć. To był 2007 rok, miałam niespełna 20 lat. W domu odbyła się narada i tata powiedział, że żałuje tylko tych rzeczy, których nie zrobił. Ale ten występ raczej mi odradzał. Ja uznałam, że to będzie ciekawa przygoda – opowiedziała.

Mimo pozytywnych aspektów, takich jak poznanie kulis programu i wspaniałych ludzi, Kasia Tusk przyznała, że nie bawiła się dobrze i nie przyjęłaby ponownie propozycji udziału.

Szansa Aleksandry Kwaśniewskiej

Aleksandra Kwaśniewska, córka prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wzięła udział w 3. edycji "Tańca z Gwiazdami" w 2006 roku. Jej partnerem na parkiecie był Rafał Maserak, z którym dotarła aż do finału. Ostatecznie zajęli drugie miejsce, przegrywając z Rafałem Mroczkiem i Anetą Piotrowską.

Udział w programie okazał się dla Kwaśniewskiej trampoliną do świata show-biznesu.

- Gdyby nie "Taniec z Gwiazdami", pewnie nie wpadłabym też na to, żeby pracować w mediach, bo w mojej rodzinie nikt nie uprawiał wolnego zawodu. A po programie dostałam sporo propozycji i z niektórych zdecydowałam się skorzystać. Nie mogę więc powiedzieć, że żałuję udziału w programie, bo nie wiem, co by było gdyby - wspominała po latach.

