Sandra Lewandowska uchodzi za jedną z najpiękniejszych przedstawicielek płci pięknej, które zasiadały w polskim parlamencie. Wybrana z list Samoobrony w 2005 roku kobieta swoją urodą zwróciła na siebie uwagę innych posłów. Jak przykładowo informował "Dziennik", ówcześni posłowie Platformy Obywatelskiej, Roman Kosecki i Andrzej Biernat, w środku nocy w styczniu 2007 roku próbowali dostać się do jej pokoju sejmowego (WIĘCEJ: Posłowie PO dobijali się nocą do pięknej posłanki! "Musieli wracać z jakiegoś pijaństwa").

Parlamentarzystka wyróżniała się niesamowitą urodą i mocnymi wypowiedziami. Wystąpiła nawet w "Tańcu z gwiazdami", jednak jej udział w popularnym programie tanecznym zakończył się klapą (zajęła przedostatnie miejsce). Klęską zakończył się też jej udział w przyspieszonych wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Samoobrona Andrzeja Leppera w ogóle nie weszła do Sejmu, a seksowna parlamentarzystka dostała zaledwie 2125 głosów. Ta porażka de facto zakończyła poważną karierę polityczną Sandry Lewandowskiej. W pamięci posłów i wyborców utkwiły jednak przede wszystkim zdjęcia posłanki na plaży w Egipcie, gdzie opalała się bez stanika w towarzystwie partyjnego kolegi - Janusza Maksymiuka.

Na zdjęciach zamieszczonych przez naszą gazetę było widać, jak wiceprzewodniczący Samoobrony smaruje olejkiem do opalania o połowę młodszą od siebie Lewandowską, ubraną jedynie w skromne stringi. Na innym zdjęciu widać, jak posłanka w stroju topless smaruje owłosione plecy kolegi. Jak wówczas ustaliliśmy, przedstawiciele Samoobrony spędzili tydzień w popularnym kurorcie Szarm el-Szejk.

Polscy turyści, którzy w tym czasie też odpoczywali w Egipcie, opowiedzieli nam, że para wspólnie nurkowała, spacerowała i godzinami wylegiwała się na plaży. Jak przekonywano, w zasadzie byli w trakcie wyjazdu nierozłączni.

