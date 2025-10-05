Piękna posłanka pojechała na wakacje z bliskim współpracownikiem Andrzeja Leppera! Pikantne zdjęcia!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-05 5:00

Sandra Lewandowska była nieformalną miss Sejmu w latach 2005-2007. Na jej widok posłom, zresztą nie bez kozery, mocniej skakało tętno. Na dodatek w "Super Expressie" pojawiły się zdjęcia posłanki Samoobrony opalającej się topless na plaży w Egipcie. Najciekawszym wątkiem owych fotografii był fakt, że obecny na nich był Janusz Maksymiuk, jeden z najbliższych współpracowników Andrzeja Leppera, który był od Lewandowskiej prawie dwa razy starszy. S

  • Sandra Lewandowska była jedną z najpiękniejszych posłanek w historii III RP.
  • Jej zdjęcia z wyjazdu do Egiptu wywołały burzę.
  • Na wyjeździe była ze sporo starszym kolegą z partii.
  • Przypominamy głośną historię sprzed lat.

Sandra Lewandowska uchodzi za jedną z najpiękniejszych przedstawicielek płci pięknej, które zasiadały w polskim parlamencie. Wybrana z list Samoobrony w 2005 roku kobieta swoją urodą zwróciła na siebie uwagę innych posłów. Jak przykładowo informował "Dziennik", ówcześni posłowie Platformy Obywatelskiej, Roman Kosecki i Andrzej Biernat, w środku nocy w styczniu 2007 roku próbowali dostać się do jej pokoju sejmowego (WIĘCEJ: Posłowie PO dobijali się nocą do pięknej posłanki! "Musieli wracać z jakiegoś pijaństwa").

Parlamentarzystka wyróżniała się niesamowitą urodą i mocnymi wypowiedziami. Wystąpiła nawet w "Tańcu z gwiazdami", jednak jej udział w popularnym programie tanecznym zakończył się klapą (zajęła przedostatnie miejsce). Klęską zakończył się też jej udział w przyspieszonych wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Samoobrona Andrzeja Leppera w ogóle nie weszła do Sejmu, a seksowna parlamentarzystka dostała zaledwie 2125 głosów. Ta porażka de facto zakończyła poważną karierę polityczną Sandry Lewandowskiej. W pamięci posłów i wyborców utkwiły jednak przede wszystkim zdjęcia posłanki na plaży w Egipcie, gdzie opalała się bez stanika w towarzystwie partyjnego kolegi - Janusza Maksymiuka.

Zobacz: Twierdziła, że miała romans z Kwaśniewskim. Po ponad 20 latach się do tego odniósł

Na zdjęciach zamieszczonych przez naszą gazetę było widać, jak wiceprzewodniczący Samoobrony smaruje olejkiem do opalania o połowę młodszą od siebie Lewandowską, ubraną jedynie w skromne stringi. Na innym zdjęciu widać, jak posłanka w stroju topless smaruje owłosione plecy kolegi. Jak wówczas ustaliliśmy, przedstawiciele Samoobrony spędzili tydzień w popularnym kurorcie Szarm el-Szejk.

Sprawdź: Ten poseł okupował sejmową mównicę prawie dobę! Zyskał ksywę "Żelazny pęcherz"

Polscy turyści, którzy w tym czasie też odpoczywali w Egipcie, opowiedzieli nam, że para wspólnie nurkowała, spacerowała i godzinami wylegiwała się na plaży. Jak przekonywano, w zasadzie byli w trakcie wyjazdu nierozłączni.

Zobaczcie zdjęcia w galerii poniżej!

Piękna posłanka pojechała na wakacje z bliskim współpracownikiem Andrzeja Leppera! Pikantne zdjęcia!
22 zdjęcia
Polityka SE Google News
Sonda
Jak oceniasz rządy koalicji PiS-Samoobrona-LPR?
Miasto WYMIERA! Zostali sami EMERYCI. BEZLUDZIE! Tu nie ma ŻYCIA! Ja widzę tu PRZYSZŁOŚĆ| KOMENTERY
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANDRA LEWANDOWSKA
ANDRZEJ LEPPER
JANUSZ MAKSYMIUK
SAMOOBRONA