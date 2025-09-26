Twierdziła, że miała romans z Kwaśniewskim. Po ponad 20 latach się do tego odniósł

Marzena Darmonos w 1992 roku przybyła do Warszawy i uzyskała akredytację prasową przy Sejmie RP I kadencji jako korespondentka paryskiego dziennika „Le Figaro” (w którym w rzeczywistości nigdy nie pracowała). Kobieta we współpracy z Jerzym Skoczylasem postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami z tego okresu (gdzie na kartach przewinęły m.in. historie o Romanie Jagielińskim, Leszku Millerze czy Stefanie Niesiołowskim). Wyznania Domaros pogrążyły ówczesnego wicemarszałka sejmu Andrzeja Kerna. „Potocka” oskarżyła go o gwałt, nigdy jednak nie składając oficjalnego oskarżenia (WIĘCEJ: Oskarżyła wicemarszałka Sejmu o okrutne rzeczy! Chwaliła się też romansem z prezydentem!)

Kobieta przyznała się też na kartach książki do romansu z Aleksandrem Kwaśniewskim, oceniając go jednak jako bardzo słabego kochanka. Po ponad 20 latach, gdy były prezydent gościł w Radiu ZET, został zapytany o tę kwestię. - Pan chce prowadzić seminarium historyczne, to historia sprzed dwudziestu kilka lat – wzbraniał się początkowo, ale dopytywany wypowiedział się ostatecznie wyjątkowo otwarcie. – To była prowokacja, nie wiem, kto za nią stał i kto ją prowadził, ale wymierzona była w wielu polityków – ocenił jednoznacznie, nawiązując tym samym do plotek, że Anastazja P. mogła współpracować z Urzędem Ochrony Państwa i zbierać kompromitujące informacje o politykach prawicy.

Dość nieoczekiwanie Kwaśniewski przyznał jednak po latach, że jego zdaniem „książka z pewnością była częściowo prawdą, ale nieco podrasowaną”. – To był Sejm dwudziestu kilku partii, nie tyle oddech wolności, co wręcz zachłyśnięcie się wolnością – tłumaczył, po czym dodał tajemniczo, że był to chyba najbarwniejszy Sejm w historii. – Ja oczywiście tę osobę znałem, ale do żadnych takich bardziej bliskich kontaktów nie doszło. Pamiętam tamtą atmosferę i coś tam się mogło wydarzyć – tłumaczył zagadkowo. Prowadzący rozmowę postanowił wówczas skwitować ten wątek rozmowy stwierdzeniem, że „reszta jest milczeniem".

