Ten poseł okupował sejmową mównicę prawie dobę! Zyskał ksywę "Żelazny pęcherz"

Gabriel Janowski w 2002 roku sejmową mównicę okupował przez blisko dobę. Po sparaliżowaniu Sejmu ówczesny poseł Ligi Polskich Rodzin otrzymał za ten czyn przydomek "żelazny pęcherz". Protestując przeciwko prywatyzacji, Janowski nie reagował na wielokrotne upomnienia ówczesnego marszałka Marka Borowskiego, nie wychodził do toalety i zjadł na sali doniesiony mu obiad.

Sprawę zakończyła dopiero Straż Marszałkowska, która wyniosła posła za ręce i nogi. - O godz. 4.30 wyniesiono mnie, potargano ubranie. Posłowie i posłanki, którzy mnie bronili, zostali poturbowani. Po prostu dokonano gwałtu - mówił później wyraźnie wzburzony Janowski dziennikarzowi RMF FM.

Poseł, poza tym, że był prekursorem (i zarazem rekordzistą) okupowania sejmowej mównicy, pojawił się w kawałku rapera "Łony" i chciał zostać prezydentem Polski. Zdecydowanie najbardziej w pamięci mógł on jednak zapaść po tym, jak pojawił się w Sejmie pod wpływem środków odurzających, co wpłynęło na jego "ekscentryczne zachowanie". Oczywiście wszystko nagrały telewizyjne kamery (WIĘCEJ: Znany poseł był w Sejmie pod wpływem środków odurzających. Nie do wiary, co robił [WIDEO]).

Gabriel Janowski urodził się w 1947 roku. To polityk ruchu ludowego, doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki (związany głównie z SGGW) oraz działacz opozycji w PRL (był internowany przez niecały rok między 1981 a 1982 rokiem). Był ponadto uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Na ul. Wiejskiej w Warszawie gościł jako senator I kadencji, a także poseł I (zdobył wówczas najwięcej głosów w całej Polsce), III i IV kadencji. W tym czasie był m.in. (od 1991 do 1993 roku) ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, natomiast w latach 1992–1999 był przewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2014 roku.

