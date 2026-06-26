Paweł Kowal buszował na bazarku. Znalazł nowe okazy do swojej kolekcji!

Mimo pełnienia odpowiedzialnych funkcji rządowych, Paweł Kowal jest pasjonatem ogrodnictwa, aktywnie pielęgnuje swój ogród i został przyłapany na zakupie sadzonek pomidorów na bazarku.

Tekst podkreśla, że polityk potrafi znaleźć równowagę między wymagającymi obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym, traktując ogrodnictwo jako formę odpoczynku i odskoczni od "wielkiej dyplomacji".

Paweł Kowal zachował elegancki ubiór nawet podczas robienia zakupów na targu, co świadczy o jego dbałości o wizerunek niezależnie od okoliczności.

Paweł Kowal z pewnością nie może narzekać na brak zajęć. W końcu pełni niezwykle odpowiedzialne funkcje w rządzie, mimo to jednak potrafi znaleźć balans między pracą a odpoczynkiem. Ostatnio został przyłapany podczas buszowaniu na bazarku. Polityk nie tylko przeglądał warzywa i owoce. Skusił się także na świeżutkie kurki, które na pewno wzbogacą smak jakiegoś dania. Najwięcej czasu spędził jednak na stoisku, które nie oferowało sezonowych smakołyków.

Paweł Kowal powiększa kolekcję

Uwagę Pawła Kowala przykuło stoisko oferujące rośliny doniczkowe, przy którym spędził najwięcej czasu. Oglądał wiele sadzonek i dopytywał sprzedawców o szczegóły. Ostatecznie zdecydował na pokaźne sadzonki pomidorów obsypane kwiatami.

Warto przypomnieć, że polityk uwielbia dbać o swój ogród! Choć nie duży, zapełniony jest wszelkie rodzaju roślinami: krzewami, drzewkami i kwiatami. Każdej wiosny poświęca wiele czasu, by każda roślina była zadbana, zdrowa oraz by zapewnić im optymalne warunki. Przycina, przesadza, podlewa niczym zawodowy ogrodnik. To prawdziwa pasja! Teraz do kolekcji w ogrodzie dołączą krzaczki pomidorów. Przy umiejętnościach Pawła Kowala na pewno obsypią się okazałymi warzywami. W końcu każde warzywa i owoce są najsmaczniejsze, gdy wyhoduje się je samodzielnie. Jak widać, polityk nie boi się ubrudzić sobie rąk!

W oczy rzuca się także fakt, że nawet podczas wizyty na targu, Paweł Kowal prezentował się nienagannie. Zakupy robił w eleganckim garniturze, białej koszuli i krawacie. Upały mu nie straszne!

W naszej galerii zobaczysz Pawła Kowala na bazarku:

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