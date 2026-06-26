Paweł Kowal buszował na bazarku. Znalazł nowe okazy do swojej kolekcji!

- Mimo pełnienia odpowiedzialnych funkcji rządowych, Paweł Kowal jest pasjonatem ogrodnictwa, aktywnie pielęgnuje swój ogród i został przyłapany na zakupie sadzonek pomidorów na bazarku.
- Tekst podkreśla, że polityk potrafi znaleźć równowagę między wymagającymi obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym, traktując ogrodnictwo jako formę odpoczynku i odskoczni od "wielkiej dyplomacji".
- Paweł Kowal zachował elegancki ubiór nawet podczas robienia zakupów na targu, co świadczy o jego dbałości o wizerunek niezależnie od okoliczności.
Paweł Kowal z pewnością nie może narzekać na brak zajęć. W końcu pełni niezwykle odpowiedzialne funkcje w rządzie, mimo to jednak potrafi znaleźć balans między pracą a odpoczynkiem. Ostatnio został przyłapany podczas buszowaniu na bazarku. Polityk nie tylko przeglądał warzywa i owoce. Skusił się także na świeżutkie kurki, które na pewno wzbogacą smak jakiegoś dania. Najwięcej czasu spędził jednak na stoisku, które nie oferowało sezonowych smakołyków.
Paweł Kowal w nietypowej roli. Zamiast wielkiej dyplomacji – sekator i konewka!
Paweł Kowal powiększa kolekcję
Uwagę Pawła Kowala przykuło stoisko oferujące rośliny doniczkowe, przy którym spędził najwięcej czasu. Oglądał wiele sadzonek i dopytywał sprzedawców o szczegóły. Ostatecznie zdecydował na pokaźne sadzonki pomidorów obsypane kwiatami.
Warto przypomnieć, że polityk uwielbia dbać o swój ogród! Choć nie duży, zapełniony jest wszelkie rodzaju roślinami: krzewami, drzewkami i kwiatami. Każdej wiosny poświęca wiele czasu, by każda roślina była zadbana, zdrowa oraz by zapewnić im optymalne warunki. Przycina, przesadza, podlewa niczym zawodowy ogrodnik. To prawdziwa pasja! Teraz do kolekcji w ogrodzie dołączą krzaczki pomidorów. Przy umiejętnościach Pawła Kowala na pewno obsypią się okazałymi warzywami. W końcu każde warzywa i owoce są najsmaczniejsze, gdy wyhoduje się je samodzielnie. Jak widać, polityk nie boi się ubrudzić sobie rąk!
W oczy rzuca się także fakt, że nawet podczas wizyty na targu, Paweł Kowal prezentował się nienagannie. Zakupy robił w eleganckim garniturze, białej koszuli i krawacie. Upały mu nie straszne!
W naszej galerii zobaczysz Pawła Kowala na bazarku: