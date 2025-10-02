Piękne żony młodych wilków z PiS. To one skradły serca polityków [ZDJĘCIA]

Świeżo upieczony mąż poznał przyszłą żonę dzięki... projektom o UE!

Świeżo upieczonym mężem jest Jacek Ozdoba. Młody europoseł PiS dopiero niedawno wziął ślub, właśnie trwa jego miesiąc miodowy. Ozdoba i jego ukochana Izabela pobrali się 20 września 2025 roku w jednym z warszawskich kościołów. Zakochanych połączyła praca, ponieważ poznali się przy okazji współpracy nad projektami analitycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej: - Jej wiedza i intuicja polityczna od razu zrobiły na mnie duże wrażenie. Polityka to faktycznie obszar, w którym się rozumiemy, a to w moim zawodzie jest bardzo ważne - komentował w rozmowie z "Super Expressem" polityk. Pani Izabela to ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka na UKSW w Warszawie. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych UE oraz integracji europejskiej. Jest także sprawnym organizatorem i managerem.

Poseł PiS rozkochał w sobie finalistkę konkursu Miss Polonia!

Od nieco ponad roku w roli małżonka realizuje się inny z polityków, poseł Jan Kanthak, który 11 maja 2024 roku poślubił piękną modelkę, Angelikę Lipę. Żona polityka ma na swoim koncie sukcesy związane z konkursami piękności, bo kilka lat temu została wybrana najpiękniejszą modelkę świata w konkursie Look of the Year, pokonując 70 innych kandydatek. Brała też udział w wyborach Miss Polonia 2016, jako reprezentantka województwa lubelskiego. Ślub odbył się w Kazimierzu Dolnym, a po uroczystości w zabytkowym kościele, goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Panna młoda olśniła stylizacją, a w sukni odkrywającej ramiona wyglądała obłędnie.

Najpierw zaręczyny pod ziemią, a potem głośny ślub!

Także od ponad roku żonaty jest Michał Moskal, jeden ze znanych posłów PiS i bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Młody polityk także wziął ślub 11 maja 2024! Jego żona to Maria, a miłość para ślubowała sobie w malowniczym miejscu, czyli w Janowie Lubelskim. Głośno było też o zaręczynach pary, bo ta uroczystość wydarzyła się pod ziemią w kopalni. Na ślub pary zaproszeni zostali czołowi politycy PiS, a w tym m.in. Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek.

Żona posła PiS nie dała za wygraną byłemu pracodawcy

Małżonkiem z dłuższym stażem jest inny polityk PiS, poseł Kacper Płażyński. Poślubił on swoją ukochaną Natalię 5 maja 2018 roku w Gdańsku. Ceremonia zaślubin odbyła się w Bazylice Mariackiej. Żona posła Płażyńskiego jest z wykształcenia psychologiem, ukończyła też studia podyplomowe z zakresu: eMBA oraz psychologii transportu, a także zarządzania kryzysowego. Głośno było o jej sprawie, którą wytoczyła byłemu pracodawcy.

Europoseł w 2020 roku poślubił piękną Elżbietę

Innym politykiem, który od kilku lat jest szczęśliwym małżonkiem jest europoseł Tobiasz Bocheński. Polityk od 2020 roku jest mężem Elżbiety. Ślub brali w małym drewnianym kościele w Dobroniu. - Początek najpiękniejszej i najważniejszej przygody – napisał wówczas polityk, który pochwalił się zdjęciem ślubnym. Zawodowo pani Elżbieta była rzeczniczką Zbigniewa Raua, wojewody łódzkiego, a gdy ten został ministrem spraw zagranicznych, została szefową jego gabinetu.

Polityk PiS był z przyszłą żoną na jej studniówce!

Najdłuższy staż małżeński ma zaś europoseł Patryk Jaki. On też najdłużej zna swoją żonę Annę, bo polityk towarzyszył swoje przyszłej małżonce już na jej studniówkowym balu! Ślub wzięli w 2013 roku w opolskiej katedrze. Jaki był już wtedy posłem. Anna Jaki w jednym z wywiadów opowiedziała o tym, jak poznała przyszłego męża: - Kiedyś miałam ambicje, by zostać politykiem – dlatego zaangażowałam się w działalność samorządu uczniowskiego. Wybrano mnie jako reprezentanta do Młodzieżowej Rady Miasta Opola – było to, gdy chodziłam do liceum, miałam 17 lat. Patryk był opiekunem tej rady – 21-letni miejski radny, taki przystojny… W którymś momencie między nami zaiskrzyło i umówiliśmy się na randkę. Reszta, jak to się mawia, jest już „naszą tajemnicą” - komentowała w rozmowie z WP.pl. kilka lat temu.