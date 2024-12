Pierwsze wspólne nagranie Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego

Od pewnego czasu spotykam się z Marianną (jej związek z byłym partnerem był już szeroko opisywany) i nikomu nie mamy się zamiaru z tego tłumaczyć, bo jesteśmy dwojgiem dorosłych, wolnych i kochających się ludzi. Uszanujesz to - Bóg zapłać. Będziesz wylewał hejt - realnie to nie jest mój problem, wszak wystawiasz w ten sposób świadectwo o samym sobie. A jeśli ktoś chce prezentować poziom z magla - jego sprawa. Piszę to tylko w jednym celu - by stać w prawdzie i wyjaśnić wszelkie wątpliwości - oznajmił jasno.