Przemysław Czarnecki wciąż ma żonę, a spotyka się z Marianną Schreiber! Zabrał głos

- Rozwodu kościelnego nie będzie - wszak nie było ślubu kościelnego. Rozwód cywilny - będzie (oboje mamy nadzieję, że niedługo) - ciągnął ekspolityk. Do tej pory nie miałem po prostu z różnych względów jak to uregulować. Tak wiem, była to ma - nasza lekkomyślność, kto wie może nawet głupota. Ale nie było to nam na tamten czas do niczego potrzebne - czytamy.