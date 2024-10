Piotr Müller przywitał na świecie córkę Helenkę. "Jest pełna energii"

Córeczka i ślub w jednym miesiącu

Jak informował Super Ekspress para postanowiła pobrać się 1 października 2022 r., a na weselu bawił się również ówczesny szef pana młodego - Mateusz Morawiecki. Państwo Müller zdecydowali się na cichą uroczystość.

Polityk PiS urodził się w Słupsku 2 maja 1989 r. Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył na stanowisko rzecznika prasowego rządu, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera - Piotra Müllera w czerwcu 2019 roku.

Zastąpił on wówczas na tym stanowisku Joannę Kopcińską, która dostała się do Parlamentu Europejskiego. Jest on z wykształcenia prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 r. jest posłem na Sejm (dostał się tam wskutek śmierci Jolanty Szczypińskiej). Do czerwca 2019 r. byłem wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego odpowiedzialnym za największą reformę nauki i szkolnictwa wyższego po 1989 r. tzw. Konstytucję dla Nauki oraz koordynację zadań związanych ze szkolnictwem wyższym – w tym nadzór nad uczelniami.

W wyborach w 2024 został wybrany na eurodeputowanego X kadencji, kandydując w okręgu nr 1 i otrzymując 62 330 głosów. W Europarlamencie zasiadł w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Jest synem Edwarda Müllera, polskiego polityka, więżnia politycznego z czasów PRL, działacza związkowego, opozycjonisty w okresie PRL, w latach 1989–1993 posła na Sejm X i I kadencji.

Jak informuje na stronie piotrmuller.pl, "każda rodzina ma swoją historię. Moje „ü” jest częścią rodziny Müllerów w Polsce od wielu pokoleń. Mój dziadek Józef był żołnierzem Wojska Polskiego. Został internowany na Węgrzech. Następnie był pracownikiem przymusowym w III Rzeszy. Po wojnie pracował w Stoczni Gdańskiej. Mimo burzliwych losów naszej ojczyzny, nazwisko rodowe pozostało niezmienne, włącznie z „ü”, które towarzyszy mojej rodzinie do dziś"

Żona Maria nie udziela się publicznie, niewiele wiadomo o prywatnym życiu pary.

