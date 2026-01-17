Pogrzeb Jadwigi Kaczyńskiej odbył się w srogą zimę. Matkę prezesa żegnały tysiące ludzi i kilku księży, w tym ojciec Rydzyk

Rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej

Jadwiga Kaczyńska odeszła 13 lat temu. Jej śmierć było ogromnym ciosem dla Jarosława Kaczyńskiego tym bardziej, że kilka lat wcześniej doszło przecież do katastrofy smoleńskiej, w której zginął jego jedyny brat Lech Kaczyński, bratowa Maria Kaczyńska, przyjaciele i znajomi ze świata polityki.

Prezes PiS przez całe życie był bardzo blisko matki, miał z nią bardzo dobre relacje, była ona dla niego wielkim wsparciem. Kaczyński troszczył się o panią Jadwigę, szczególnie, gdy ta miała już kłopoty ze zdrowiem. Jej odejście było dla niego potwornym bólem. Chociaż kolejne lata bez matki mijają, to Kaczyński wciąż o niej pamięta.

Pogrzeb matki Kaczyńskiego zgromadził tłumy żałobników

Pogrzeb Jadwigi Kaczyńskiej zebrał wiele osób, wręcz kilkutysięczny tłum. Wszyscy chcieli pożegnać ukochaną mamę prezesa, ale też pokazać mu swoje wsparcie. Ostatnie pożegnanie było podzielone dwie części, pierwszą była msza pogrzebowa sprawowana w Bazylice św. Krzyża, drugą pochówek na Starych Powązkach w Warszawie. Organizacją pogrzebu zajął się wówczas bliski Kaczyńskiego, Jan Maria Tomaszewski, cioteczny brat prezesa. Mszę pogrzebową koncelebrowało kilku duchownych, w tym ojciec Tadeusz Rydzyk, zaś kazanie wygłosił nieżyjący już biskup Antoni Dydycz:

Kochana pani Jadwigo, bądź pozdrowiona w tym momencie, w którym spotykasz się z Ojcem. Pozdrowię tych, którzy przezywają twoje odejście: syna, wnuczkę, prawnuczęta. W ciągu tych ostatnich lat przeżyła rodzina, przeżył pan prezes ciężki czas próby. Czas próby to cierpienie. Najpierw tragiczna śmierć brata, prezydenta, z małżonką i innymi 94. osobami. (...) Spotkanie z rzeczywistością, kiedy ktoś odchodzi z tego świata... Ktoś bliski, zwłaszcza matka. Matka, która wszystko rozumie - tak śpiewamy o Maryi, ale i o każdej matce. Matka była dobrą i ciepłą kobietą - tak wspomina syn, który był przy niej do końca, teraz spotka się z ukochanym synem, za którym tak tęskniła przez ostatnie dwa lata - mówił wówczas.

Poruszające słowa Kaczyńskiego o matce: "Była osobą przede wszystkim skromną"

Głos zabrał wtedy także prezes Jarosław Kaczyński, który mimo wielkiego żalu i bólu zdołał pożegnać matkę w poruszający, piękny sposób: - Wszyscy którzy zgromadzili się tutaj by pożegnać moją mamę... Chciałem powiedzieć kilka słów o mamie, pogrzeb jest wielki i piękny, z udziałem najwyższych przedstawicieli kościoła, choć była przecież osobą świecką. Trzeba pamiętać, że mama była osobą przede wszystkim skromną. Miała dar dobrego kontaktu z ludźmi. Była niezwykle sympatyczna i niezwykle łatwo nawiązywała kontakty. Miała szeroki krąg przyjaciół. Była czynnie dobra, wielu osobom pomogła! Nie potrafiła jednak zadbać o swoje sprawy. Nie traktowała życia jako kariery... Nie zawsze było to dobre. Potrafiła walczyć jednak o zasady. Już jako mała dziewczynka walczyła o koleżankę z klasy, którą prześladowano. Miała odwagę wstąpić do Szarych Szeregów - wspominał.

Grób matki Jarosława Kaczyńskiego jest na Starych Powązkach

Jadwiga Kaczyńska została pochowana w Starych Powązkach w grobie swoich rodziców i krewnych. Grobowiec to rodzinne miejsce pochówku rodziny Jasiewiczów, czyli rodziny od strony pani Jadwigi Kaczyńskiej. Osoby, które spoczywają w tym miejscu to rodzice Jadwigi: ojciec Aleksander Jasiewicz, który był inżynierem budownictwa oraz matka, będąca urzędniczką i handlowcem, Stefania z Szydłowskich. Pochowana jest tu też siostra pani Jadwigi: Irena, która była artystką plastyczką wraz z mężem Stanisławem, także artystą plastykiem, który był też powstańcem warszawskim. Jest tu też symboliczny grób Lecha i Marii Kaczyńskich oraz symboliczny grób 24-letniego Jana studenta Politechniki Warszawskiej, który zginął w łagrze sowieckim.

Kim była Jadwiga Kaczyńska?

Urodziła się i wychowała w Starachowicach jako Jadwiga Jasiewicz. To właśnie tam należała do harcerstwa. W końcu los rzucił ją wraz z bliskimi do Warszawy. Właśnie w Warszawie, jako młoda dziewczyna, poznała swojego przyszłego męża Rajmunda Kaczyńskiego. Historia ich poznania jest niezwykła i niebywale romantyczna, ale też zaskakująca.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POGRZEBU JADWIGI KACZYŃSKIEJ: