Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Wiadomo, kiedy pożegnanie byłego posła. Rodzina ma specjalną prośbę

Jerzy Dziewulski, znany antyterrorysta i były poseł, zmarł po długiej chorobie.

Był on jedynym policjantem trzykrotnie odznaczonym Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Poznaj datę i szczegóły pogrzebu oraz niezwykłą prośbę rodziny zmarłego.

Jerzy Dziewulski był bardzo znanym milicjantem, a następnie policjantem w III RP. Przez lata był też antyterrorystą, brał udział w wielu akcjach, w tym najgłośniejszych i brawurowych. Wystarczy wspomnieć, że był dowódcą, ze strony polskiej, specjalnej operacji przerzutu ludzi pochodzenia żydowskiego z dawnego ZSRR i Rosji do Izraela, znanej jako operacja „Most”, którą organizowały rząd Izraela i Polski.

- Trwało to blisko dwa lata, w trakcie których praktycznie nie miałem kontaktu z rodziną (...) Po prostu całe noce i dni poświęcałem na pracę – wspominał tę akcję Dziewulski w książce "O kulisach III RP".

Dziewulski był także politykiem. Przez cztery kadencje Sejmu zasiadał w poselskich ławach, w 1991 roku zasiadł w Sejmie, do którego dostał się z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, a w kolejnych latach był parlamentarzystą SLD. Ściśle współpracował także z Aleksandrem Kwaśniewskim, najpierw w czasie kampanii wyborczej w 1995 roku, jako szef osobistej ochrony, a następnie był prezydenckim doradcą do spraw bezpieczeństwa.

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego

W sieci pojawiła się informacja dotycząca pogrzebu Jerzego Dziewulskiego. Podana została data i szczegóły ceremonii. Ostatnie pożegnanie zmarłego odbędzie się we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 13:00 w Warszawie na Cmentarzu Wawrzyszewskim. Przekazano, że pogrzeb będzie miał charakter świecki, a rodzina przekazała także ważny apel do żałobników, którzy będą chcieli pożegnać znanego policjanta i byłego posła. Rodzina zmarłego zdecydowała, że nie chce, by przynosić na pogrzeb kwiaty, znicze, ale też poprosiła o nieskładnie kondolencji:

Uroczystość świecka, z asystą honorową Policji, odbędzie się 19.08.2025 o 13:00 na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie (Kwatera Wojenna, wejście bramą wojskową). Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, wieńców i zniczy. Zamiast tego wsparcie dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167. Tyt.: Darowizna – Pamięci Jerzego Dziewulskiego - brzmi nekrolog zamieszczony na Facebooku.

Dziewulski pozostawił po sobie pogrążoną w smutku rodzinę: żonę Justynę oraz dwoje dzieci: syna i córkę. Zmarł po walce z ciężką chorobą. Co szczególne, jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. To wyjątkowe wyróżnienie, które zostało ustanowione w 1960 r. i stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie.