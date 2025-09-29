Polka z Ameryki dostała prezent od Marty Nawrockiej! Piękny gest

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-29 14:07

Podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych, pierwsza dama Marta Nawrocka spotkała się z grupą Polek mieszkających na Brooklynie. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 40 kobiet, zakończyło się wręczeniem upominków. Tajemnica ich zawartości szybko została ujawniona, wywołując pozytywne reakcje w internecie.

Pierwsza dama Marta Nawrocka w Pierożku na Greenpoincie

Autor: Teodor Lisowski
  • Pierwsza Dama Marta Nawrocka spotkała się z około 40 Polkami na Brooklynie podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.
  • Uczestniczki spotkania otrzymały eleganckie, porcelanowe filiżanki z podstawkami, wyprodukowane w Polsce, ozdobione złotymi detalami i inicjałami "RP".
  • Prezent spotkał się z pozytywnym odbiorem w internecie, gdzie chwalono jego elegancję i wysoką jakość wykonania.
  • Marta Nawrocka wyraziła wdzięczność za ciepłe przyjęcie i pielęgnowanie polskiej tradycji przez Polonię, wspominając również o prezentach otrzymanych dla córki.

Marta Nawrocka, w ramach swojej wizyty w USA, poświęciła czas na spotkanie z przedstawicielkami Polonii. Wydarzenie miało miejsce na Brooklynie i zgromadziło blisko 40 kobiet, które miały okazję osobiście porozmawiać z pierwszą damą. Na zakończenie spotkania każda z uczestniczek otrzymała prezent zapakowany w elegancką, białą torbę ze złotym napisem "Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej". Przez pewien czas zawartość paczek pozostawała nieznana, jednak jedna z uczestniczek postanowiła rozwiać wątpliwości. Za pośrednictwem TikToka opublikowała krótkie nagranie, prezentując otrzymany upominek.

Prezent od Marty Nawrockiej

Okazało się, że w torbach znajdowały się porcelanowe filiżanki z podstawkami. Charakteryzowały się one klasycznym, minimalistycznym designem, ze złotymi obramowaniami brzegów naczyń. Na filiżance widniał subtelny złoty wzór oraz inicjały "RP", a na spodzie widniał napis "made in Poland". Prezent został odebrany z dużym entuzjazmem.

Nagranie Anny Miszteli szybko stało się przedmiotem dyskusji w internecie, a większość komentarzy była pozytywna. Internautki i internauci chwalili elegancję i gustowność upominku: "Bardzo fajny podarunek, mały, ale cieszy na pewno"; "Spodziewałam się tandetnego kubka z orzełkiem, a tu elegancka filiżanka w dobrym guście"; "Ładny ten prezent. Bardzo w stylu pałacu królewskiego w Warszawie" - czytamy w komentarzach.

Marta Nawrocka w USA

Marta Nawrocka również podzieliła się swoimi wrażeniami z wizyty w mediach społecznościowych:

- Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkałam się z niezwykłą serdecznością naszych rodaków mieszkających za oceanem – pisała.

Żona Karola Nawrockiego ujawniła również, że otrzymała wiele listów od polonijnych dzieci, co było dla niej bardzo budujące.

- To ogromnie budujące – czuć tyle dobra i przywiązania do polskich barw z drugiego końca świata. Dziękuję Wam z całego serca za to, że pielęgnujecie naszą tradycję i kulturę, gdziekolwiek jesteście! – dodała.

Marta Nawrocka również została obdarowana przez Polonię, m.in. lalką dla swojej córki Kasi.

