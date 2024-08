Poruszające, jak Barbara Nowacka pamięta o ukochanej mamie. Ten gest jest wart więcej niż tysiąc słów

Barbara Nowacka jest posłanką i ministrem edukacji w rządzie Donalda Tuska. Prężnie działa i zmienia polską szkołę. Tematyka edukacji jest jej niezwykle bliska, i już poprzedniej kadencji Sejmu Nowacka zajmowała się zagadnieniami z tym związanymi, ponieważ w IX kadencji Sejmu pracowała między innymi w komisji edukacji i młodzieży oraz była wiceprzewodnicząca podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Jest też przewodniczącą partii Inicjatywa Polska, która to od 2018 roku wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka jest bardzo dobrze wykształcona, jest informatyczką, ale jak czytamy o niej na stronie KPRM: - Ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Ciekawostką niej jest ot, że w latach 2004-2009 pełniła funkcję dyrektorki marketingu, a od 2009 do 2019 roku była kanclerzem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Bolesne przeżycia Barbary Nowackiej, straciła mamę w katastrofie smoleńskiej

Niestety, życie jej nie oszczędzało, bo w katastrofie smoleńskiej zginęła jej mama Izabela Jaruga-Nowacka, która była bardzo znaną polityczką i ministrem. W rozmowie z magazynem "Viva" 9 lat po tragedii smoleńskiej mówiła o mamie: - Była dla mnie bardzo ważną osobą i strasznie mi jej cały czas brakuje. Niektórzy twierdzą, że po dziewięciu latach to wszystko jest już odległe, zaciera się. Tak też się dzieje. Ale tyle rzeczy się wydarzyło, o których chciałabym z mamą porozmawiać, z których chciałabym się z mamą pośmiać. Tyle pytań, których nie mogę już jej zadać.

Tak Barbara Nowacka pamięta o ukochanej mamie. Wzruszający gest

Barbara Nowacka dba o pamięć o ukochanej mamie, a robi to w wyjątkowy sposób, na co może nie wszyscy potrafią zwrócić uwagę. Nie tylko o niej mówi i ją wspomina, ale też nosi biżuterię, która należała do jej mamy. Często można zauważyć, że zakłada naszyjnik z dużym, bursztynowym wisiorkiem. Kiedyś pytana o tę pamiątkę przyznała: - To coś, co jest dla mnie ważne. Nie wierzę za bardzo w magię, ale lubię go czasem dotknąć. Nosiła to mama…Poza tym to piękna rzecz - mówiła o biżuterii w rozmowie z kobieta.pl.

CZYTAJ: Wzruszające wspomnienie Izabeli Jarugi-Nowackiej. „Była wspaniałą matką i przyjaciółką”