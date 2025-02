Posłanka PSL chce wyróżnić Sanah! Rozpętała się burza

Posłanka Urszula Pasławska wpadła na pomysł, by uhonorować Sanaha. Młoda artystka ma wielką rzeszę fanów, a jej piosenki zdobywają szczyty list przebojów. Bilety na jej koncerty wyprzedają się dosłownie w mgnieniu oka, a co więcej Sanah to artystka, która w dobę wyprzedała bilety i zapełniła PGE Stadion Narodowy. Fani doceniają jej barwę głosu, ale też to, że sama pisze teksty i komponuje swoje piosenki. Działania młodej piosenkarki doceniła Pasławska, która w mediach społecznościowych napisała:

Czy lubicie Sanah? Czy tak jak ja słuchacie często jej piosenek? A co, jeśli powiem Wam, że występuję do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyróżnienie jej odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”? Uznałam, że trzeba nagrodzić artystkę za popularyzowanie polskiej poezji wśród młodego pokolenia - napisała posłanka.

Autor:

Dalej parlamentarzystka PSL dodała, że nowoczesne interpretacje wierszy takich poetów jak, np. Wisławy Szymborskiej czy Adama Asnyka sprawiają, że młodzież jest ciekawa twórców sprzed lat. Ponieważ od pewnego czasu Sanah właśnie wiersze tych i innych twórców bierze na warsztat. Jej wykonanie wiersza "Nic dwa razy się nie zdarza" na You Tube ma 86 mln wyświetleń.

Ostatnio zaś artystka zaprosiła do współpracy innych artystów, i tak np. powstała piosenka "Elegia o... [chłopcu polskim]", czyli utwór do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wraz z udziałem Michała Bajora. - Twórczość Sanah inspiruje, łączy pokolenia, utrwala nasze dziedzictwo kulturowe. Zgodzicie się, że warto to docenić? Jakiego polskiego artystę jeszcze wyróżniacie? Dajcie znać w komentarzach - ocenia Pasławska.

Internauci komentują pomysł posłanki PSL

Niestety, w komentarzach rozpętała się burza! Wśród internautów zawrzało, choć pojawiły się też komentarze, których autorzy popierają pomysł posłanki. Oto przykłady tylko kilku komentarzy:

- To jeżeli Ona jest zasłużoną dla kultury polskiej to kim jest w takim razie Szymborska, Miłosz, Tokarczuk i wielu wielu innych;

- Uważam że to nie jest dobry pomysł. To za młoda osoba i nie wszyscy są jej wielbicielami . Nie bardzo rozumiem kto ją tak promuje?;

- Ula, super pomysł. Serdecznie Ciebie pozdrawiam;

- Mam wrażenie, że często gości na antenie różnych stacji. Osobiście nie jestem odbiorcą takiej muzyki ale zgadzam się z tym, że promuje w środowisku młodzieżowym twórczość cenionych autorów, o których mowa w treści tego posta. Podoba mi się ta inicjatywa.

SUPER RING_RISERCZ [03.02.2025] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.