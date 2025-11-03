Bogdan Rymanowski, znany prezenter Polsat News, rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale nieraz robi wyjątek.

Dziennikarz jest szczęśliwym mężem Moniki Rymanowskiej, z którą tworzy zgodny związek od ponad 30 lat.

Poznaj historię ich miłości, która rozpoczęła się w liceum!

Bogdan Rymanowski żona, dzieci. Jak układa się w małżeństwie?

Prezenter Polsatu News o swoim życiu prywatnym nie opowiada na prawo i lewo. Bogdan Rymanowski niechętnie mówi o żonie i dzieciach, choć zdarzają się wyjątki. Dziennikarzowi zdarzyło się publicznie pokazać z małżonką. Dzięki temu mamy fotki Moniki Rymanowskiej.

Trzeba przyznać, że piękna z nich para. Nie tylko piękna, lecz także wyjątkowo zgodna. Trudno w świecie polskiego show-biznesu znaleźć tak udaną parę. Rymanowscy mają trójkę dzieci: Julię, Aleksandrę i Karola. Wszystkie są już dorosłe i wyfrunęły z rodzinnego gniazdka. Często zdarza się, że po wyprowadzce dzieci, małżeństwo dopada kryzys. U Bogdana Rymanowskiego i jego żony takie słowo zdaje się w ogóle nie istnieć!

Bogdan Rymanowski o rozwodzie: To jak lot w kosmos

Kiedyś prezenter Polsatu w rozmowie z "Dobrym tygodniem" opowiedział o swojej relacji z małżonką. - Bez żony trudno mi jest wytrzymać nawet jeden dzień. A co dopiero rozstanie? Rozwód z Moniką to jak lot w kosmos: tak niewyobrażalny, że nigdy o nim nie pomyślałem. Ustępowanie jest w dużej mierze kluczem do naszego szczęścia. A przyznam, że my nie mieliśmy żadnych większych kryzysów. Jest nam razem dobrze i już - zdradził Bogdan Rymanowski. Kilka lat temu Rymanowscy świętowali 30-lecie ślubu. Poznali się jeszcze w liceum.

Przyszły gwiazdor mediów był nieśmiały, dlatego musiał prosić o pomoc kumpla. - Przedstawił mnie w najlepszym świetle i się zgodziła. Jednak, jak się okazało, tylko dlatego, że niektóre jej koleżanki się we mnie kochały. A ona nie! Wtedy jeszcze nie. Niedawno się przyznała, że wówczas niespecjalnie na mnie zerkała - wyznał Bogdan Rymanowski.