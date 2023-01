Premier pokazał wyjątkowe zdjęcie swoich dzieci z babciami. Pięknie!

Co za stylówa

Mateusz Morawiecki postanowił uczcić Dzień Babci w szczególny sposób. Nie tylko złożył wszystkim babciom życzenia za pośrednictwem Facebooka, ale także opublikował zdjęcie, które wcześniej nie było pokazywane. - Wszystkiego najlepszego dla kochanych babć z okazji ich święta! Nasze dzieci pojechały do swoich babć – na zdjęciu Ola, Madzia i Ignaś z mamą Iwony i moją – napisał szef rządu. Widać, ze babcie były zachwycone spotkaniem z wnukami! Szerokie uśmiechy rozjaśniały ich twarze. Dzieci Mateusza Morawieckiego także wyglądały na uradowane ze spotkania. To piękna, rodzinna fotografia, która z pewnością będzie cenną pamiątką. Pod postem zaś inni politycy dołączyli do życzeń dla babć. - Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka! – napisał Jan Warzęcha. - Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Radości i samych pięknych dni z najbliższymi – dodała Ewa Kozanecka. - Wszelkiej pomyślności dla wszystkich babć! Dużo zdrowia i energii na każdy dzień – życzył Janusz Cieszyński.

