Prezydent Karol Nawrocki uhonorował tragicznie zmarłego strażaka. Wyjątkowy gest i piękne słowa

2025-08-28 15:21

W czwartek (28 sierpnia) odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego strażaka, który zginął w czasie akcji w Kawlach (woj. pomorskie). Młody strażak zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki postanowił uhonorować śp. Krystiana Dułaka odznaczeniem państwowym. - Żegnam wyjątkowego społecznika zasłużonego w walce o życie, zdrowie i mienie współobywateli; wspaniałego człowieka oddanego pasji, która była jednocześnie służbą - napisał w liście skierowanym do uczestników pogrzebu.

Karol Nawrocki postanowił uhonorować tragicznie zmarłego strażaka, który brał udział w akcji ratunkowo-gaśniczej w Kawlach. Młody strażak z OSP brał udział w gaszeniu ogromnego pożaru zakładu przetwórstwa drobiu. Ogień pojawił się na poddaszu obiektu, gdzie znajdowała się akumulatorownia. Pożar szybko się rozprzestrzeniał i objęły około 3 tys. metrów kwadratowych hali produkcyjnej. Do tragicznego zdarzenia doszło 13 sierpnia. Wtedy zaginął strażak. Niestety, tydzień później, w czasie przeszukania pogorzeliska hali w Kawlach, odnaleziono ciało strażaka ochotnika z OSP Sierakowice. W czwartek, 28 sierpnia, odbył się pogrzeb strażaka. 

Prezydent uhonorował tragicznie zmarłego strażaka ochotnika

Karol Nawrocki postanowił go uhonorować. Prezydent nadał mu pośmiertnie, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Złoty Krzyż Zasługi. W imieniu prezydenta odznaczenie przekazał na ręce najbliższej rodziny sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w kościele św. Marcina w Sierakowicach. Minister odczytał również list Prezydenta RP skierowanych do uczestników uroczystości.

Wzruszające słowa listu Nawrockiego: "Żegnam wyjątkowego społecznika zasłużonego w walce o życie, zdrowie i mienie współobywateli"

Prezydent Nawrocki napisał w liście: - Żegnam wyjątkowego społecznika zasłużonego w walce o życie, zdrowie i mienie współobywateli; wspaniałego człowieka oddanego pasji, która była jednocześnie służbą. Bezlitosny żywioł upomniał się o śmiałka, który pragnął dawać mu odpór już od młodzieńczych lat.

Dalej wskazał na działalność zmarłego, jego zaangażowanie na rzecz społeczności. Wspomniał, że Krystian Dułak niósł innym pomoc, ratował ludzi, także w wypadkach drogowych. 

(...) druh Krystian Dułak był jednym z pierwszych na miejscu interwencji i bez wahania rozpoczął walkę z ogniem. Niestety, ta akcja miała być Jego ostatnią. Po 30 latach służby zginął śmiercią strażaka, do końca ofiarnie wykonując swoje obowiązki. Zmarły pozostanie w naszej pamięci jako człowiek oddany najszczytniejszym ideałom. Był wzorem postawy etycznej i obywatelskiej, żyjącym według strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 

