Prezydent zamieszkał przy Krakowskim Przedmieściu. To druga ważna zmiana w życiu Nawrockich

Rodzina prezydenta Karola Nawrockiego przeprowadziła się z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego na kilka dni przed 11 listopada, po zakończeniu remontu zabytkowego gmachu.

Wcześniej, po wyprowadzce z gdańskiego bloku, tymczasowo zamieszkiwali Belweder, ponieważ pałac przy Krakowskim Przedmieściu wymagał odświeżenia po kadencji Andrzeja Dudy.

Pałac Prezydencki, największy w Warszawie, ma bogatą historię lokatorską – nie wszyscy prezydenci decydowali się tam mieszkać, a jego wnętrza były wielokrotnie modernizowane.

Nawroccy już mieszkają w Pałacu

Przeprowadzka do oficjalnej siedziby prezydenta RP była kwestią czasu, ale nie znaliśmy jej dokładnego terminu. Okazuje się, że już do niej doszło. - Tak, kilka dni przed 11 listopada, czyli Świętem Niepodległości para prezydencka przeprowadziła się z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. Remont niemal zakończony - mówi nam osoba z Kancelarii Prezydenta.

To już druga przeprowadzka Nawrockich w ostatnich miesiącach. Pierwsza wprowadziła w życiu rodziny rewolucję, ponieważ wszyscy przeprowadzali się z gdańskiego bloku w dzielnicy Siedlce do stolicy i wprowadzili się do Belwederu. Dlaczego nie od razu do Pałacu Prezydenckiego? Właśnie dlatego, że zabytkowy gmach wymagał remontu i przygotowania wnętrz dla nowego prezydenta, po tym gdy wyprowadził się prezydenta Duda z małżonką.

Tak wygląda Pałac Prezydencki od środka!

Według wcześniejszych zapowiedzi, przeprowadzka na Krakowskie Przedmieście miała nastąpić już pod koniec października, ale prace przeciągnęły się o kilka tygodni. Teraz, gdy ostatnie ekipy opuściły pałacowe korytarze, Nawroccy spakowali walizki i wprowadzi się do nowej siedziby.

Pałac Prezydencki w Warszawie to największy pałac stolicy. Jego historia, architektura oraz zmieniające się preferencje lokatorów na przestrzeni lat stanowią fascynujący element polskiej historii i polityki. Pierwszym prezydentem, który zamieszkał w apartamentach na drugim piętrze Pałacu Prezydenckiego, był Lech Wałęsa. To z jego inicjatywy na pierwszym piętrze powstała kaplica. Kolejna para prezydencka, Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy, w latach 1995-2005 przeprowadziła gruntowny remont pałacu. W jego wyniku zaaranżowano bibliotekę oraz Ogród zimowy. Lech i Maria Kaczyńscy byli następnymi lokatorami.

Komorowscy preferowali Belweder

Nie wszystkie pierwsze pary zdecydowały się jednak na mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Bronisław Komorowski z żoną Anną preferowali Belweder w Łazienkach Królewskich, gdzie zajęli mniejsze pomieszczenia na pierwszym piętrze, a apartamenty w Pałacu Prezydenckim zostały przekształcone w biura. Andrzej i Agata Dudowie postanowili wrócić na Krakowskie Przedmieście, gdzie zamieszkali w apartamencie na drugim piętrze, dysponując przestrzenią o powierzchni ponad 200 mkw. obejmującą salon, sypialnię, gabinet, łazienkę i małą kuchnię. Dostęp na drugie piętro jest ograniczony i strzeżony przez ochronę.

Do dyspozycji prezydenta i pierwszej damy jest również ogród, usytuowany na skarpie, z różnorodną roślinnością oraz fosą z ozdobnymi karpiami. Zimą dostępny jest Ogród zimowy w lewym skrzydle pałacu.

