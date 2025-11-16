Prezydent zamieszkał przy Krakowskim Przedmieściu. To druga ważna zmiana w życiu Nawrockich

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-11-16 6:00

Remont Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu dobiega końca. Po kilku miesiącach prac konserwatorskich i odświeżania wnętrz, rezydencja głowy państwa znów nadaje się do zamieszkania. – Karol Nawrocki przeniósł się już tam z rodziną z Belwederu – słyszymy od osoby z otoczenia prezydenta.

Tu zamieszkają Marta i Karol Nawroccy z rodziną

i

Autor: Shutterstock/ East News
  • Rodzina prezydenta Karola Nawrockiego przeprowadziła się z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego na kilka dni przed 11 listopada, po zakończeniu remontu zabytkowego gmachu.
  • Wcześniej, po wyprowadzce z gdańskiego bloku, tymczasowo zamieszkiwali Belweder, ponieważ pałac przy Krakowskim Przedmieściu wymagał odświeżenia po kadencji Andrzeja Dudy.
  • Pałac Prezydencki, największy w Warszawie, ma bogatą historię lokatorską – nie wszyscy prezydenci decydowali się tam mieszkać, a jego wnętrza były wielokrotnie modernizowane.

Nawroccy już mieszkają w Pałacu

Przeprowadzka do oficjalnej siedziby prezydenta RP była kwestią czasu, ale nie znaliśmy jej dokładnego terminu. Okazuje się, że już do niej doszło. - Tak, kilka dni przed 11 listopada, czyli Świętem Niepodległości para prezydencka przeprowadziła się z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. Remont niemal zakończony - mówi nam osoba z Kancelarii Prezydenta. 

To już druga przeprowadzka Nawrockich w ostatnich miesiącach. Pierwsza wprowadziła w życiu rodziny rewolucję, ponieważ wszyscy przeprowadzali się z gdańskiego bloku w dzielnicy Siedlce do stolicy i wprowadzili się do Belwederu. Dlaczego nie od razu do Pałacu Prezydenckiego? Właśnie dlatego, że zabytkowy gmach wymagał remontu i przygotowania wnętrz dla nowego prezydenta, po tym gdy wyprowadził się prezydenta Duda z małżonką.

Tak wygląda Pałac Prezydencki od środka!

Według wcześniejszych zapowiedzi, przeprowadzka na Krakowskie Przedmieście miała nastąpić już pod koniec października, ale prace przeciągnęły się o kilka tygodni. Teraz, gdy ostatnie ekipy opuściły pałacowe korytarze, Nawroccy spakowali walizki i wprowadzi się do nowej siedziby.

Pałac Prezydencki w Warszawie to największy pałac stolicy. Jego historia, architektura oraz zmieniające się preferencje lokatorów na przestrzeni lat stanowią fascynujący element polskiej historii i polityki. Pierwszym prezydentem, który zamieszkał w apartamentach na drugim piętrze Pałacu Prezydenckiego, był Lech Wałęsa. To z jego inicjatywy na pierwszym piętrze powstała kaplica. Kolejna para prezydencka, Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy, w latach 1995-2005 przeprowadziła gruntowny remont pałacu. W jego wyniku zaaranżowano bibliotekę oraz Ogród zimowy. Lech i Maria Kaczyńscy byli następnymi lokatorami.

Komorowscy preferowali Belweder

Nie wszystkie pierwsze pary zdecydowały się jednak na mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Bronisław Komorowski z żoną Anną preferowali Belweder w Łazienkach Królewskich, gdzie zajęli mniejsze pomieszczenia na pierwszym piętrze, a apartamenty w Pałacu Prezydenckim zostały przekształcone w biura. Andrzej i Agata Dudowie postanowili wrócić na Krakowskie Przedmieście, gdzie zamieszkali w apartamencie na drugim piętrze, dysponując przestrzenią o powierzchni ponad 200 mkw. obejmującą salon, sypialnię, gabinet, łazienkę i małą kuchnię. Dostęp na drugie piętro jest ograniczony i strzeżony przez ochronę.

Do dyspozycji prezydenta i pierwszej damy jest również ogród, usytuowany na skarpie, z różnorodną roślinnością oraz fosą z ozdobnymi karpiami. Zimą dostępny jest Ogród zimowy w lewym skrzydle pałacu.

Polityka SE Google News
Karol Nawrocki
23 zdjęcia
NAWROCKI ZDRADZI KACZYŃSKIEGO? AKTYWISTKI ATAKUJĄ TUSKA, TRUMP ROZMAWIA Z PUTINEM! | Dudek o Polityce
Sonda
Czy Karol Nawrocki powinien założyć własną partię polityczną?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
PAŁAC PREZYDENCKI
MARTA NAWROCKA