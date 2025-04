Projektantka Agaty Kornhauser-Dudy o kulisach przygotowań na wyjazd na pogrzeb papieża

Zasady dotyczące przygotowań na uroczystości pogrzebowe papieża. Oto, o czym należy pamiętać

Uczestnicy pogrzebu papieża Franciszka muszą zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o strój, należy przestrzegać pewnych zasad. Istnieje tzw. protokół watykański, który zmienił się po II wojnie światowej i został nieco złagodzony. Co się zmieniło? Choćby to, że zniesiono obowiązek noszenia mantylki, czyli czarnego welonu, który kobiety – żony głów państw, królowe, księżniczki – obowiązkowo zakładały na głowę. Wcześniej był to bezwzględny wymóg aż do czasów powojennych.

CZYTAJ: Kim jest kamerling w Watykanie? Jakie ma zadania po śmierci papieża?

Później, choć nie był już obligatoryjny, kobiety nadal były do tego zachęcane – szczególnie podczas audiencji u papieża. Do dziś można zobaczyć zdjęcia np. żon prezydentów, pani prezydent lub pań premier, które właśnie w mantylach odwiedzały papieża, ponieważ większość kobiet nadal przestrzegała tej etykiety. Tak było w przypadku naszej pierwszej damy, Agaty Kornhauser-Dudy.

Projektantka Agaty Kornhauser-Dudy pracuje nad strojem na ważną uroczystość

Projektantka Agaty Kornhauser-Dudy, Dorota Goldpoint podkreśla, że ważny jest też kolor stroju, który zakłada pani prezydentowa na uroczystości takie, jak właśnie pogrzeb papieża:

Jeśli chodzi o pozostałe zasady protokołu dyplomatycznego, to obowiązkowy jest kolor czarny lub inny bardzo ciemny – jak granat czy grafit. Strój musi być formalny – nie może przypominać sukienek koktajlowych, tylko odpowiadać randze spotkania dyplomatycznego głów państw. Zalecane są sukienki o długości przynajmniej do kolan – zazwyczaj jednak są nieco dłuższe. Obowiązują długie rękawy, zakryte ramiona i nakrycie głowy – zazwyczaj mantylka.

Należy też pamiętać o odpowiednim obuwiu oraz skromnej biżuterii, dopuszczalne są obrączka, pierścionek czy zegarek: - Jeśli chodzi o dalsze zasady protokołu, obowiązują kryte, czarne buty – koniecznie bez połysku. Biżuteria i dodatki muszą być bardzo skromne – obrączka, zegarek, ewentualnie jeden pierścionek. Chodzi o to, by całość wyglądała powściągliwie i z szacunkiem – zarówno do osoby zmarłego papieża, jak i do charakteru samej ceremonii.

Projektantka pierwszej damy o przygotowaniach stroju na pogrzeb papieża

Dorota Goldpint opowiada, jak wyglądają prace przy przygotowaniu stroju pierwszej damy na uroczystości pogrzebowe do Watykanu. Ważny jest nie tylko wspomniany wcześniej kolor, ale i faktura materiału, z którego strój został wykonany:

- We wtorek rano odbyłyśmy rozmowę i już mamy gotowy projekt. Będzie to garsonka uszyta z czarnej żorżety – materiału idealnego na taką uroczystość. Żorżeta ma matowe wykończenie, głęboki czarny kolor i zachowuje się przewidywalnie w różnych rodzajach światła – zarówno dziennym, jak i sztucznym. To ważne – na przykład podczas pogrzebu królowej Elżbiety jedna z pań miała na sobie materiał w kolorze grafitowym, który w świetle telewizyjnym wyglądał niemal na niebieski. Dlatego tak ważny jest dobór tkaniny.

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Następne pytanie