Prokuratura żąda pół miliona kary! Śledczy przekonują, że wyrok dla Wojewódzkiego i Palikota powinien być wyższy

No ładnie!

Wydało się, jak doszło do beatyfikacji Jana Pawła II! Wyszło to dopiero teraz. Pominięto kluczową zasadę!

Wyrok dla Palikota, Wojewódzkiego i ich wspólnika

„Super Express" podał, że Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i ich wspólnik Tomasz Czechowski (30 l.) mają zapłacić wysokie kary finansowe. Sąd Rejonowy w Warszawie 16 maja skazał ich w procesie nakazowym za złamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem nakazowym sądu Palikot ma zapłacić 80 tys. grzywny, a Wojewódzki i Czechowski po 70 tysięcy zł. Do tego dochodzą wysokie koszta sądowe. Oto kara za promowanie wódki i innych mocnych alkoholi w Internecie.

Wyrok sądu jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Wiadomo już, że z tego prawa skorzysta prokuratura, która domaga się zdecydowanie wyższej kary. - Zamierzamy złożyć sprzeciw od tego wyroku. W ocenie prokuratora orzeczone kary grzywny po 80 i 70 tys. zł pozostają rażąco niewspółmierne do społecznej szkodliwości czynu. Zdaniem Prokuratury kara za zarzucane oskarżonym przestępstwa powinna być zbliżona do górnej granicy zagrożenia ustawowego za to przestępstwo, wynoszącej 500 tys. zł. Nie bez znaczenia jest także dotychczasowe zachowanie m.in. oskarżonego Janusza P., który w dalszym ciągu zamieszcza w Internecie treści mogące stanowić niedozwoloną reklamę napojów alkoholowych - informuje nas prok. Marek Skrzetuski z warszawskiej prokuratury okręgowej. I doprecyzowuje, że śledczy w ciągu siedmiu dniu złożą takie odwołanie.

Palikot reaguje na decyzję sądu

Co na to skazani? - Wyrok jest nieprawomocny i stanie się przedmiotem normalnego postępowania sądowego, w którego trakcie przedstawimy swoje argumenty wskazujące, że nigdy nie łamaliśmy prawa. Jak trzeba będzie, pójdziemy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – oświadczył w mediach społecznościowych Janusz Palikot.

Przypomnijmy, że śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się od zawiadomienia, które złożył miejski działacz Jan Śpiewak. Skazani prowadzą biznes wart miliony. Założona przez nich spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą alkoholi. W swoich mediach społecznościowych często publikowali filmiki promujące ich alkohole.

CZYTAJ: Tak mieszka Palikot. Luksusowa posiadłość. Drewniany dom, a w środku wielki węglowy piec [ZOBACZ]