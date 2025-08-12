Przemysław Czarnek przyłapany w ogrodzie! Tak spędza wakacje, ma ogromny basen

Sara Osiecka
Sara Osiecka
mav
2025-08-12 5:00

Lato to ulubiony czas zapalonych ogrodników-amatorów! Pracy na działkach i grządkach w tym czasie z pewnością nie brakuje. Doskonale wie o tym były minister edukacji Przemysław Czarnek, który został przyłapany we własnym ogrodzie. Już wiadomo, jak spędza wakacje!

Lato to dla wielu osób ulubiona pora roku. W końcu nie ma lepszego okresu na zagraniczne wojaże, zwiedzanie pięknych zakątków Polski czy beztroskie leniuchowanie. Inni zaś lubią spędzać czas, dbając o swoje rośliny w przydomowym ogródku. Tak postanowił zrobić wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, którzy korzystając z ładnej pogody, ustawił specjalne rusztowanie koło drzewa i zabrał się do cięcia. Z wielką wprawą operową specjalną piłą na długiej rączce, by nadać roślince idealny kształt. Polityk zadbał także o mniejszy krzew, który zachwyca swoim fantazyjnym kształtem. Widać, że dbanie o ogród to chleb powszedni dla Przemysława Czarnka. 

Na działce byłego ministra edukacji widać także drewnianą altanę z ławkami do siedzenia i jasnymi zasłonkami oraz ogromny, rozkładany basen po brzegi wypełniony wodą. W takich warunkach nie trzeba wcale daleko wyjeżdżać, by przyjemnie spędzić upalne dni! W końcu sierpień to czas, kiedy wszyscy politycy mogą trochę odetchnąć, by cieszy urlopem aż do wznowienia posiedzeń Sejmu we wrześniu.

- Ogród i rower to dwie pasje, które całkowicie pozwalają mi oderwać się od rzeczywistości. Część urlopu spędzę właśnie w ten sposób. Od dawna na to czekałem. Dobrego sierpnia dla wszystkich – powiedział w rozmowie z nami poseł PiS.

Po zadbaniu o rośliny Przemysław Czarnek wybrał się z żoną na przejażdżkę rowerową Lasach Kozłowieckich niedaleko Kozłówki na Lubelszczyźnie. Warto zwrócić uwagę, że małżeństwo przed wycieczką założyła kaski - to bardzo ważny element zadania o własne bezpieczeństwo, nawet podczas krótkich przejażdżek. Jak widać, rodzina zamierza spędzić lato aktywnie - czy to na pracach w ogrodzie, czy na rowerach. Dzięki temu nie tylko się zrelaksują, ale też zadbają o swoją kondycję!

W naszej galerii zobaczysz Przemysława Czarnka w ogrodzie:

Wczasy po Polsku wiceprezesa Czarnka
24 zdjęcia
Sonda
Czy lubisz pracę w ogrodzie?
MAREK JUREK O KULCIE BANDERY, AFERZE KPO I PODZIAŁACH NA PRAWICY | Poranny Ring 7:50
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁAW CZARNEK