Przemysław Czarnek skończył 49 lat. W młodości wyglądał jak model! Mamy na to dowód w postaci zdjęć

Przemysław Czarnek właśnie skończył 49 lat! Polityk, który kilka miesięcy temu został wyznaczony, jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, urodził się 11 czerwca 1977 roku, jest związany z Lubelszczyzną od dziecka. Urodzony w Wielkopolsce, to właśnie na Lubelszczyźnie uczęszczał do szkoły średniej i studiował. Z jego młodością wiążą się ciekawe fakty. Otóż jako nastolatek był wychowywany przez księdza, który był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego — ks. Jerzego Pałuckiego. Trafił pod jego skrzydła poprzez wybór szkoły średniej w Lublinie i opuścił rodzinną wieś Goszczanów.

Jedną z ogromnych wartości, które mocno ceni jest rodzina. Sam prywatnie jest szczęśliwym mężem pani Katarzyny i ojcem dwojga dzieci: dorosłej już Julii (w 2023 roku córka polityka wyszła za mąż), a także nastoletniego Mateusza. Jest też dziadkiem małego Aleksandra. Polityk, gdy został wybrany kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poruszył temat polskich rodzin: - My będziemy promować dziecko, rodzinę, mamę, tatę, babcię, dziadka - mówił. Wiceszef PiS jest też bardzo gorliwym katolikiem, który zawsze z wielkim szacunkiem mówi o roli Kościoła.

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Jeśli chodzi o wykształcenie to Czarnek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, konstytucjonalistą. Wykłada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie posiada tytułu profesora zwyczajnego (profesora belwederskiego, tytułu nadawanego przez prezydenta RP), ale jest profesorem uczelni KUL, co jest stanowiskiem dydaktyczno-badawczym.

Przemysław Czarnek znajduje się pod Lublinem. Budynek nawiązuje do popularnej na początku XXI wieku stylistyki współczesnego dworku. Najbardziej charakterystycznym elementem tej eleganckiej architektury jest ganek oparty na klasycznych kolumnach. Nowoczesne dworki niemal zawsze posiadają zaadaptowane do celów mieszkalnych poddasze, co z kolei wymusza instalację lukarn, czyli specjalnych nadbudówek dachowych zapewniających naturalne światło na najwyższej kondygnacji, tak też jest w przypadku domu Czarnka, który zobaczycie w galerii niżej.

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Express Biedrzyckiej - Jacek Karnowski