QUIZ. Czy wiesz jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Na te pytania każdy powinien znać odpowiedzi

Wybory parlamentarne 2023 już za chwilę! 15 października będziemy wybierać kandydatów do Sejmu i Senatu. Czy na pewno wiesz, jak prawidłowo zagłosować? Co musisz mieć przy sobie, żeby móc oddać głos? Warto przygotować się do tego ważnego wydarzenia. Sprawdź swoją wiedzę w naszym wyborczym quizie. Tylko nieliczni są w stanie odpowiedzieć na wszystkie 20 pytań.