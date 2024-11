Radosław Sikorski nosi się niczym angielski lord? Ekspert od mody przyjrzał się jego stylizacjom i stawia sprawę jasno

Szef MSZ lata temu mieszkał w Wielkiej Brytanii

Radosław Sikorski od lat działa w polityce. Szef MSZ pochodzi z Bydgoszczy, w tym mieście też chodził do szkoły średniej, ale ciągnęło go w wielki świat. W 1981 roku młody Radosław Sikorski wyjechał do Wielkiej Brytanii, by uczyć się języka angielskiego. Będąc tam został wprowadzony w Polsce stan wojenny, więc Sikorski wystąpił o azyl w Wielkiej Brytanii. Zaczął też tam studia i może się pochwalić tym, że jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Sikorski ma żonę z USA i dwóch synów

Na swoim koncie ma też doświadczenie reporterskie i bycie korespondentem wojennym. Był on reporterem wojennym w Afganistanie i Angoli (1986-1989). Prywatnie to mąż dziennikarki Anne Applebaum, która jest znaną pisarką i laureatką nagrody Pulitzera oraz ojciec dwóch dorosłych już synów: Tadeusza i Aleksandra. Starszy urodził się w Londynie, młodszy w Warszawie.

Styl Radosława Sikorskiego to misz-masz. Ekspert nie gryzł się w język

Fakt, że Sikorski spędził wiele czasu w Wielkiej Brytanii być może miał też wpływ na jego... sposób ubierania się. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o stroje, to minister spraw zagranicznych ma swój charakterystyczny styl: często łączy wzory, choćby koszule i krawaty dopiera tak, że nie wszyscy spece od mody, by temu przyklasnęli. O styl ministra zapytaliśmy eksperta, projektanta mody Daniela Jacoba Dalego. Wprost powiedział nam, co o tym sądzi:

Polski polityk, Radosław Sikorski mieszkający niegdyś w Wielkiej Brytanii chyba zbyt dosadnie wziął sobie do serca angielską klasykę mody i miesza wszystkie style na raz. Często zakłada wzorzyste krawaty do koszul w paski, co jest absolutnie nie pasujące do siebie i tworzy ogromny misz-masz. Choć garnitury w jakich się pojawia są rewelacyjnie skrojone na miarę, to koszule i krawaty zupełnie psują całość stylizacji ministra. Czasami tak niewiele robi ogromną różnicę. To są podstawowe zasady w ubiorze, na które polityk powinien zwracać uwagę i się do nich stosować.

