Rafał Trzaskowski jako dziecko grał w serialu. Mógł też zostać Adasiem Niezgódką [DUŻO ZDJĘĆ]

Rafał Trzaskowski rok temu miał bardzo pracowite urodziny. Wszystko przez to, że wówczas startowała kampania wyborcza. Teraz jest zupełnie inaczej i Trzaskowski może spokojnie świętować.

Trzaskowski mógł zostać aktorem! Zagrał w filmie jako dziecko

Prezydent Warszawy właśnie skończył 54 lata, a w polityce jest od dawna. Był posłem do Parlamentu Europejskiego, ministrem administracji i cyfryzacji sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, posłem, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, kandydatem KO na prezydenta w 2020 roku oraz w 2025 roku.

Co ciekawe, jego losy mogły się potoczyć zupełnie inaczej, w stronę sztuki! Ponieważ jako dziecko zagrał w serialu "Nasze podwórko"! W jednym z wywiadów Rafał Trzaskowski wspominał, jak wyglądała praca na planie:

Sama praca na planie nie była zabawna. Wstawanie o szóstej rano, żmudne, długie zdjęcia, powtórki ujęć. Koszmar - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".

Mały Trzaskowski miał zagrać w "Akademii Pana Kleksa"

To jednak nie wszystko, bo mały Trzaskowski miał zagrać też w kultowym filmie dla najmłodszych "Akademii Pana Kleksa" Krzysztofa Grabowskiego. Mały Rafał miał wystąpić w roli Adasia Niezgódki, czyli głównego bohatera filmu. Jednak jego rodzice ocenili, że praca na planie będzie zbyt obciążająca dla syna i nie zgodzili się na udział chłopca w produkcji.

Co ciekawe, Rafał Trzaskowski pochodzi z rodziny, która miała związek z kulturą i sztuką. Jego tata Andrzej Trzaskowski był kompozytorem, dyrygentem i jednym z pierwszych muzyków jazzowych w Polsce. To on skomponował muzykę do wielu polskich filmów. Zaś przyrodni brat Rafała Trzaskowskiego, Piotr Ferster, był od 1973 do 2010 r. był dyrektorem "Piwnicy pod Baranami". Przed laty w "Polityce" Trzaskowski wspominał: - Znalazłem w osobie brata właściwie drugiego ojca. Brat jest bowiem aż o 20 lat starszy od Trzaskowskiego, to syn jego matki z pierwszego małżeństwa.

