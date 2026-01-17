Rafał Trzaskowski jako dziecko grał w serialu. Mógł też zostać Adasiem Niezgódką [DUŻO ZDJĘĆ]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-17 20:34

Rafał Trzaskowski ma powody do świętowania. Właśnie 17 stycznia prezydent Warszawy obchodzi urodziny, Trzaskowski kończy 54 lata. Polacy znają go od lat, bo zanim został prezydentem stolicy, był m.in. ministrem administracji i cyfryzacji, a także europosłem oraz wiceszefem MSZ. Mało kto wie, że jego droga mogła potoczyć się inaczej, gdyż jako dziecko zagrał w serialu!

Rafał Trzaskowski rok temu miał bardzo pracowite urodziny. Wszystko przez to, że wówczas startowała kampania wyborcza. Teraz jest zupełnie inaczej i Trzaskowski może spokojnie świętować. 

Trzaskowski mógł zostać aktorem! Zagrał w filmie jako dziecko

Prezydent Warszawy właśnie skończył 54 lata, a w polityce jest od dawna. Był posłem do Parlamentu Europejskiego, ministrem administracji i cyfryzacji  sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, posłem, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, kandydatem KO na prezydenta w 2020 roku oraz w 2025 roku.

Co ciekawe, jego losy mogły się potoczyć zupełnie inaczej, w stronę sztuki! Ponieważ jako dziecko zagrał w serialu "Nasze podwórko"! W jednym z wywiadów Rafał Trzaskowski wspominał, jak wyglądała praca na planie: 

Sama praca na planie nie była zabawna. Wstawanie o szóstej rano, żmudne, długie zdjęcia, powtórki ujęć. Koszmar - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Polskim". 

Super Express Google News

Mały Trzaskowski miał zagrać w "Akademii Pana Kleksa"

To jednak nie wszystko, bo mały Trzaskowski miał zagrać też w kultowym filmie dla najmłodszych "Akademii Pana Kleksa" Krzysztofa Grabowskiego. Mały Rafał miał wystąpić w roli Adasia Niezgódki, czyli głównego bohatera filmu. Jednak jego rodzice ocenili, że praca na planie będzie zbyt obciążająca dla syna i nie zgodzili się na udział chłopca w produkcji. 

Co ciekawe, Rafał Trzaskowski pochodzi z rodziny, która miała związek z kulturą i sztuką. Jego tata Andrzej Trzaskowski był kompozytorem, dyrygentem i jednym z pierwszych muzyków jazzowych w Polsce. To on skomponował muzykę do wielu polskich filmów. Zaś przyrodni brat Rafała Trzaskowskiego, Piotr Ferster, był od 1973 do 2010 r. był dyrektorem "Piwnicy pod Baranami". Przed laty w "Polityce" Trzaskowski wspominał: - Znalazłem w osobie brata właściwie drugiego ojca. Brat jest bowiem aż o 20 lat starszy od Trzaskowskiego, to syn jego matki z pierwszego małżeństwa. 

NIŻEJ ZJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK ZMIENIAŁ SIĘ TRZASKOWSKI

Rafał Trzaskowski - tak się zmienił
38 zdjęć
Risercz
QUIZ. Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 11
Imię żony którego z kandydatów jest pierwsze w kolejności alfabetycznej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAFAŁ TRZASKOWSKI