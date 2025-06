Rafał Trzaskowski uczcił rocznicę ślubu memem! Wyszło uroczo?

Rafał i Małgorzata Trzaskowscy pobrali się 22 czerwca 2002 roku czyli dokładnie 23 lata temu! To wyjątkowa okazja, która pokazuje trwałość ich uczucia. Z tej okazji prezydent Warszawy udostępnił w mediach społecznościowych mem.

Po lewej stronie, zatytułowanej "How it started" (po polsku: "Jak się zaczęło"), widać zdjęcie młodziutkich Rafała i Małgorzaty Trzaskowskich, którzy objęci siedzą na murku. Polityk jest ubrany w białe spodenki i czerwoną koszulkę, a jego ukochana w ciemną sukienkę i sandałki.

Po prawej stronie z tytułem "How it's going" (po polsku: "Jak to teraz wygląda") widać aktualne, profesjonalnie wykonane zdjęcie, na którym widać Rafała Trzaskowskiego w eleganckim garniturze. O jego ramię zaś opiera się żona.

- Ta para po lewej wtedy chyba nie miała jeszcze świadomości, że w 2025 roku będzie tą parą po prawej. 23 lata po ślubie. 23 lata przyjaźni, 23 lata razem, 23 lata wspierania się w tych trudnych chwilach i wspólnego świętowania tych radosnych. I oby jeszcze jak najwięcej - napisał polityk.

Na zdjęciach wyraźnie widać, jak przez ponad dwie dekady para się zmieniła, spoważniała i nabrała charyzmy. Jedyne, co się nie zmieniło, to łączące ich uczucie!

Pod postem zaś szybko pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami. "Trwajcie razem jak najdłużej w szczęściu i pomyślności"; "Przepiękna para! Cudownie się na Was patrzy. Wszystkiego najlepszego kochani i oczywiście jacy byli piękni,tacy pozostali"; "Wszystkiego dobrego dla Państwa"; "Cudownie mieć taką osobę u swojego boku"; "Pięknie i tak szczerze To prawdziwa miłość, szacunek i zrozumienie" - czytamy.

