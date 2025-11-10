Robert Biedroń szczerze o chorobie swojego partnera: "Ma zanik kości"

Robert Biedroń ponownie zabrał głos w sprawie stanu zdrowia swojego partnera, Krzysztofa Śmiszka.

Europoseł ujawnił, że Krzysztof Śmiszek zmaga się z poważną chorobą, która powoduje zanik kości i utrudnia poruszanie się.

Terapia i rehabilitacja, ma pomóc w szybki powrocie do pełnej sprawności.

Dowiedz się więcej o walce Krzysztofa Śmiszka i jego nadziejach na przyszłość.

Niedawno wyszło na jaw, że Krzysztof Śmiszek walczy z podstępną chorobą. Wszystko okazało się wówczas, gdy pojawiła się dyskusja na temat ustawy o statusie osoby najbliższej. To wtedy w jednym z wywiadów Robert Biedroń przekazał: - Otóż mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory, nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię - powiedział. Jak wtedy dodał: - I w takich momentach chciałbym, żeby każdy z nas miał poczucie bezpieczeństwa i tego, że gdy wydarzy się najgorsze to będziemy mogli decydować o życiu swojego partnera, a sytuacja będzie przewidywalna - powiedział polityk.

Niewiele później sam Śmiszek wyjawił w "Super Expressie": - Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wyjdę z tego. Idzie ku dobremu, przechodzę intensywną rehabilitacje. Jestem dobrej myśli, mam wsparcie Roberta (Biedronia). Jestem pod opieką lekarzy, mam nadzieję, że za kilka tygodni stanę na nogi i będzie ok.

Teraz temat stanu zdrowia powrócił. Europoseł Biedroń gościł w ostatnią niedzielę (9 listopada) na widowni show "Taniec z gwiazdami". Wspierał uczestników programu, a jak sam przyznał, najbardziej kibicował Katarzynie Zillmann. Przy okazji programu został zapytany przez dziennikarzy o sytuację partnera.

- Czuje się dobrze, przechodzi teraz terapię i pod koniec listopada będziemy mieli kolejne badania, więc na razie każdego dnia ma bardzo intensywną wielogodzinną terapię. To jest bardzo poważna choroba, to nie jest już żadna tajemnica, ma zanik kości, z trudem się porusza - powiedział Biedroń w rozmowie ze "Światem gwiazd". Po czym nawiązał też do samego programu:

Myślę, że oglądając tutaj, jak te pary tańczyły, także pewnie bardzo tego zazdrościł. Być może pewnego dnia jego marzeniem, jeśli ma jakieś marzenia, a myślę, że ma tego typu, to jest właśnie, żeby być może nie w "Tańcu z gwiazdami", znowu móc zatańczyć. Dzisiaj to niestety niemożliwe - ocenił europoseł Śmiszek.