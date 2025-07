Trzeci ślub Marty Kaczyńskiej. To już siedem lat od uroczystości!

To już 7 lat od kiedy Marta Kaczyńska wzięła ślub. Bratanica prezesa PiS 28 lipca 2018 roku poślubiła przystojnego biznesmena Piotra i została Martą Kaczyńską-Zielińską. To była upalna sobota. Ślub Marty i jej ukochanego odbył się w Warszawie. Organizacja uroczystości w stolicy być może była wówczas podyktowana tym, że stryj Jarosław Kaczyński był wówczas po zabiegu kolana i poruszał się o kuli.

Nowożeńcy zajechali przed Pałac Ślubów elegancką czarną limuzyną. Marta Kaczyńska wyglądała skromnie, ponieważ nie postawiła wówczas na zdobną suknię typową dla panien młodych, ale do ślubu poszła w zwykłej lekkiej sukience, tyle że w kolorze białym. Była to sukienka polskiej marki, którą można było kupić za niewiele ponad 400 zł. Jednak wówczas dla panny młodej najważniejsza z pewnością była wygoda, bo bratanica prezesa PiS, brała ślub będą w zaawansowanej ciąży z widocznym brzuszkiem.

Wszyscy mężowie Marty Kaczyńskiej: dwóch Piotrów i Marcin

Marta Kaczyńska ma bogate życie uczuciowe. Pierwszy raz stanęła na ślubnym kobiercu z Piotrem, gdy była bardzo młodą dziewczyną. Studiowała, a niedługo po ślubie na świat przyszła jej pierwsza córka Ewa. Niestety, ta miłość nie przetrwała, Kaczyńska tak po latach mówiła w wywiadzie: - Wtedy mi się wydawało, że to ten właściwy moment. Ten etap mojego życia uważam za doświadczenie, które było mi potrzebne do tego, by teraz, mając prawie 30 lat, być w tym miejscu, w jakim się znajduję - wyznała lata temu w rozmowie z magazynem "Viva".

Drugi ślub Kaczyńska wzięła w 2007 roku z kolegą prawnikiem Marcinem Dubienieckim. Wydawało się, że ta dwójka jest dla siebie stworzona i będzie razem już na zawsze.

Jednak i to małżeństwo nie przetrwało, do rozwodu doszło w 2016 roku. I gdy wydawało się, że miłosny los już się do prawniczki nie uśmiechnie, spotkała biznesmena Piotra, którego poślubiła sześć lat temu.

