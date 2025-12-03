Rzadki widok Marty Nawrockiej! Jak o niej świadczy to, co zrobiła?

Marta Nawrocka podkreśla znaczenie wspierania osób z niepełnosprawnościami i roli mediów w promowaniu ich sukcesów.

Nagrodę „Człowiek bez barier” otrzymała niewidoma badaczka dźwięku, Izabela Dłużyk, za niezwykłe osiągnięcia w rejestracji przyrody.

Pierwsza dama pojawiła się w kreacji, którą miała już na sobie, dając przykład świadomej mody.

Chcesz dowiedzieć się więcej o gali i stylizacji Marty Nawrockiej?

Marta Nawrocka podkreśliła znaczenie wspierania inicjatyw mających na celu eliminację barier oraz działań społeczników reprezentujących środowisko osób z niepełnosprawnościami. W swojej wypowiedzi zaznaczyła również kluczową rolę mediów w nagłaśnianiu inspirujących historii sukcesu osób z niepełnosprawnościami.

- Możemy wspierać inicjatywy, których celem jest likwidacja barier. Wspierać wysiłki społeczników - przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. Tu widzę także ważną rolę mediów - by nagłaśniać i przekazywać inspirujące opowieści o sukcesach osób z niepełnoprawnościami - powiedziała pierwsza dama

Nagrodę główną „Człowiek bez barier” otrzymała Izabela Dłużyk – badaczka dźwięku, lektorka języka angielskiego oraz jedna z najbardziej cenionych polskich rejestratorek przyrody. Niewidoma od urodzenia, pani Dłużyk od dzieciństwa z niezwykłą wrażliwością wsłuchuje się w otaczający ją świat, dowodząc, że brak wzroku nie stanowi bariery w pełnym doświadczaniu i dokumentowaniu natury.

W kontekście gali warto przypomnieć, że 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dzień ten, ustanowiony przez ONZ w 1992 roku, ma na celu promowanie praw osób z niepełnosprawnościami oraz ich pełną integrację w społeczeństwie. Konkurs „Człowiek bez barier” doskonale wpisuje się w te cele, ukazując potencjał i osiągnięcia osób, które na co dzień mierzą się z różnymi wyzwaniami.

Co zrobiła Marta Nawrocka?

Podczas wydarzenia mogliśmy zauważyć Martę Nawrocką w nietypowym wydaniu. Chodzi o jej kreację - kobaltową sukienkę do kolan z długimi rękawami i ozdobną falbaną na jednej ręce. Już wcześniej miała ją na sobie, gdy wraz z mężem przebywała w Stanach Zjednoczonych i promowała Narodowe Czytanie w Nowym Jorku.

Można zakładać, że pierwsza dama rozważnie dobiera swoje stroje i nie traktuje ich jak "jednorazowych" stylizacji. W dzisiejszych czasach to szczególnie ważny znak, zwłaszcza dla młodych osób - ważna jest jakość, nie ilość. Lepiej postawić na jedną, elegancką sukienkę, którą wykorzysta się przy wielu okazjach, niż na każdą z nich kupować nową, ale gorszej jakości. Charakter stylizacji zawsze można zmienić poprzez dodatki, jak marynarki, torebki czy biżuteria.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką na finale konkursu "Człowiek bez barier":

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie