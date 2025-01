Są z Ukrainy i mieszkają w Polsce. Mówią wprost o nastawieniu Polaków

A TO CIEKAWE!

Znaleźli dom w naszym kraju, nie tylko ze względu na wojnę. Ania przyjechała do Polski wcześniej, na studia. Początkowo planowała wyjechać do Stanów Zjednoczonych, jednak ze względu na pandemię zdecydowała, że zostanie w naszym kraju. Maria wyjechała z Ukrainy na początku wojny i to u nas kontynuowała naukę. Eugeniusz też przyjechał po edukację. Chciał się uczyć w Polsce i pokazać, że Ukraińcy nie są tylko pracownikami fizycznymi.

Jestem w Polsce prawie pięć lat. Przyjechałem na studia. Zdecydowałem się tu zamieszkać, bo zawsze chciałem otrzymać europejską edukację. I wiadomo, że dla Ukraińców Polska jest najbliższym krajem. Jest też najłatwiejszym krajem, żeby dostać się na uczelnię. Chciałem też zmienić zdanie Polaków o Ukraińcach. Bo czasem szufladkowało się nas jako pracowników fizycznych

Ławka płaczu

Początki były trudne, co podkreśla każdy z naszych rozmówców. Ania po przyjeździe zaczęła studiować dziennikarstwo. Jak wspomina pierwsze miesiące w stolicy? Była zapłakana. "Studiowałam w Collegium Civitas i pamiętam taką ławkę pod pałacem (Pałac Kultury i Nauki - przypis red.). Nadal ją nazywam ławką płaczu, bo po drugiej lekcji na tej uczelni, wyszłam z sali, z pałacu, usiadłam na tej ławce i zadzwoniłam do mamy. Powiedziałam, że chyba wracam, bo jest źle, nic nie rozumiem, nie mogę zagadać do koleżanek i kolegów ze studiów"

Na początku było mi najtrudniej w życiu codziennym, zrobić zakupy, wyjść gdzieś i zrozumieć jak w ogóle działa ten system komunikacyjny na przykład, albo jak dojechać i znaleźć się w tym miejscu, w którym się potrzebuje znaleźć. Proste rzeczy

Powrotu nie planują

Trójka młodych Ukraińców nie ma w planie powrotu do swojego kraju. Chcą uczyć się w Polsce, doceniają to, że mogą. Życie tu ma dla nich wiele plusów. Eugeniusz nie wrócił do Ukrainy, aby walczyć, ponieważ uważa, że może zrobić więcej dla ojczyzny w Polsce. Młodzi Ukraińcy zauważają, że nie wszyscy Polacy mają pozytywne nastawienie wobec nich. Ale podkreślają, że relacje polsko-ukraińskie według nich nie zmieniły się od czasów wojny.

Co jest najtrudniejsze na studiach w Polsce? Jak ludzie reagują na ich akcent? Czy spotykają ich nieprzyjemności? Całego podcastu "Polska na ucho" posłuchacie, klikając w baner poniżej.