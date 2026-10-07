Śliczna posłanka pochwaliła się siostrą i mamą. Są niemal identyczne! "Piękne wszystkie"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-07 13:00

Aleksandra Gajewska to posłanka, ale też wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Uchodzi ona za jedną z najpiękniejszych polityczek. Ostatnio złożyła ona życzenia swojej siostrze Julii. Przy okazji pokazał wspólne zdjęcie z siostrą i mamą. Internauci byli pod wrażeniem.

Portret wiceminister Aleksandry Gajewskiej na niebieskim tle. O jej życiu prywatnym i rodzinie przeczytasz na SE.
Autor: ART SERVICE / Super Express Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z długimi blond włosami i złotymi kolczykami, na tle niebieskiego baneru. Temat demografii i "Piątki dla rodziny" można przeczytać na Super Biznes.

Gajewska była najmłodszą radną Warszawy, potem poszła w wielką politykę

Posłanka Aleksandra Gajewska jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W polityce jest od dawna, najpierw działała na skalę samorządową i była nawet najmłodsza radna w historii stolicy, została wybrana radną w 2010 roku, a w kolejnych wyborach także startowała z powodzeniem. W 2019 roku została wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy. W tym samym roku została wybrana na posłankę na Sejm IX kadencji. 

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialna za tematy związane z integracją społeczną, polityką demograficzną oraz polityką rodzinną. Podlegają jej m.in. sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi. Koordynuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Aleksandra Gajewska prywatnie 

Pochodzi z Warszawy, tu się urodziła i wychowała. Jej mama jest żoną znanego aktora Piotra Polka, to Joanna Gajewska. Ślub Gajewskiej i Polka odbył się w 2015 roku i przez dłuższy czas był utrzymywany w tajemnicy. Prawda wyszła na jaw po latach. Jak para się poznała? Zaczęło się od wspólnej pracy, bo Joanna Gajewska została najpierw jego menadżerką. Kilka lat po ślubie, w "Twoim Imperium" żona aktora, wyznała: - Niczego nie ukrywaliśmy, lecz nie widzimy powodu, by informować o swoim życiu prywatnym. (...) Życie prywatne zachowujemy z mężem dla siebie. 

DALSZY TEKST POD GALERIĄ ZDJĘĆ

Mama ślicznej posłanki zakochała się w znanym polskim aktorze. Żona Piotra Polka to matka Gajewskiej
Galeria zdjęć 17

Prywatnie Aleksandra Gajewska mama Aleksa. Ma też siostrę Julią, która ostatnio miała urodziny, a siostra polityczka złożyła jej życzenia w sieci. Pokazał przy okazji zdjęcie z mamą  i siostrą. Internauci nie mogli przestać komplementować pięknych pań! zdjęcie pokazuje, że zarówno posłanka Aleksandra Gajewska, jak i jej siostra Julia, odziedziczyły urodę po mamie. Joanna Gajewska to piękna kobieta. 

exb - Aleksandra Gajewska 05.09.2024
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

ALEKSANDRA GAJEWSKA