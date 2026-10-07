Śliczna posłanka pochwaliła się siostrą i mamą. Są niemal identyczne! "Piękne wszystkie"

Gajewska była najmłodszą radną Warszawy, potem poszła w wielką politykę

Posłanka Aleksandra Gajewska jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W polityce jest od dawna, najpierw działała na skalę samorządową i była nawet najmłodsza radna w historii stolicy, została wybrana radną w 2010 roku, a w kolejnych wyborach także startowała z powodzeniem. W 2019 roku została wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy. W tym samym roku została wybrana na posłankę na Sejm IX kadencji.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialna za tematy związane z integracją społeczną, polityką demograficzną oraz polityką rodzinną. Podlegają jej m.in. sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi. Koordynuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Aleksandra Gajewska prywatnie

Pochodzi z Warszawy, tu się urodziła i wychowała. Jej mama jest żoną znanego aktora Piotra Polka, to Joanna Gajewska. Ślub Gajewskiej i Polka odbył się w 2015 roku i przez dłuższy czas był utrzymywany w tajemnicy. Prawda wyszła na jaw po latach. Jak para się poznała? Zaczęło się od wspólnej pracy, bo Joanna Gajewska została najpierw jego menadżerką. Kilka lat po ślubie, w "Twoim Imperium" żona aktora, wyznała: - Niczego nie ukrywaliśmy, lecz nie widzimy powodu, by informować o swoim życiu prywatnym. (...) Życie prywatne zachowujemy z mężem dla siebie.

DALSZY TEKST POD GALERIĄ ZDJĘĆ

17

Prywatnie Aleksandra Gajewska mama Aleksa. Ma też siostrę Julią, która ostatnio miała urodziny, a siostra polityczka złożyła jej życzenia w sieci. Pokazał przy okazji zdjęcie z mamą i siostrą. Internauci nie mogli przestać komplementować pięknych pań! zdjęcie pokazuje, że zarówno posłanka Aleksandra Gajewska, jak i jej siostra Julia, odziedziczyły urodę po mamie. Joanna Gajewska to piękna kobieta.