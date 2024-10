Słowa córki Marianny Schreiber łamią serce. Chodzi o jej tatę

- Właśnie zapytałam córkę: "Co chciałabyś dostać na urodziny, które już za miesiąc?". "Nic, mamusiu, chciałabym mieć kochającą rodzinę, żeby był tata, jak kiedyś". Jejku, to jest tak trudne. Facet wstaje, wychodzi i zostawia rodzinę z dnia na dzień, a dziecko tęskni. Wszystko jest tak ciężkie do poskładania. Niby już zaczęłam sobie wszystko układać na nowo, ale gdy patrzę na Pati, to tak po ludzku chce mi się płakać, bo wiem, co ona czuje - napisała.