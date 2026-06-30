Śmiszek ufryzował się dla Biedronia. Efekt robi wrażenie!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-06-30 6:00

Kilkadziesiąt minut spędzonych na wygodnym fotelu u fryzjera, a efekty końcowe są po prostu oszałamiające – starannie przycięta, nienagannie ułożona i perfekcyjnie wymodelowana fryzura! Tak w ostatnich dniach o swoje włosy zadbał europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek (47 l.). Jak się okazuje, polityk wyfryzował się specjalnie dla swojego życiowego partnera, Roberta Biedronia (50 l.)!

Europoseł ma nową fryzurę

Parlamentarzystę Lewicy zauważyliśmy ostatnio w jednym z modnych, warszawskich salonów fryzjerskich, gdzie oddał się w ręce profesjonalistów. Pomimo panujących w stolicy rekordowych upałów, które potrafią skutecznie zniechęcić do wyjścia z domu, Krzysztof Śmiszek ani myśli zaniedbywać swojego nienagannego wyglądu. Regularnie odwiedza sprawdzone – i niezwykle popularne wśród gwiazd show-biznesu – miejsce na mapie Warszawy. Robert Biedroń powinien być wręcz zachwycony rezultatem niemal godzinnych, precyzyjnych starań fryzjera. Włosy polityka zostały równo przycięte, ułożone i na koniec odpowiednio wzmocnione profesjonalnym lakierem, by fryzura przetrwała nawet największe letnie skwery.

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Rozpoznawalna para

Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń od lat stanowią jedną z najbardziej zgranych, udanych i rozpoznawalnych par w polskim życiu publicznym. Ich wspólna historia zaczęła się ponad dwie dekady temu – poznali się w 2002 roku podczas spotkania organizacji pozarządowych i od tamtej pory są nierozłączni, konsekwentnie wspierając się zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie politycznej. Dziś ich codzienność jest mocno podzielona między Polskę a Belgię. Ze względu na obowiązki europarlamentarzystów, para na co dzień dzieli wspólne, warszawskie mieszkanie z lokum w Brukseli, gdzie wspólnie prowadzą dynamiczne życie zawodowe, udowadniając, że wielka polityka i udany związek mogą iść w parze.

Biedroń i Śmiszek na koncercie Rosalie w Berlinie
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ROBERT BIEDROŃ
KRZYSZTOF ŚMISZEK