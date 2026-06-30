Śmiszek ufryzował się dla Biedronia. Efekt robi wrażenie!

Europoseł ma nową fryzurę

Parlamentarzystę Lewicy zauważyliśmy ostatnio w jednym z modnych, warszawskich salonów fryzjerskich, gdzie oddał się w ręce profesjonalistów. Pomimo panujących w stolicy rekordowych upałów, które potrafią skutecznie zniechęcić do wyjścia z domu, Krzysztof Śmiszek ani myśli zaniedbywać swojego nienagannego wyglądu. Regularnie odwiedza sprawdzone – i niezwykle popularne wśród gwiazd show-biznesu – miejsce na mapie Warszawy. Robert Biedroń powinien być wręcz zachwycony rezultatem niemal godzinnych, precyzyjnych starań fryzjera. Włosy polityka zostały równo przycięte, ułożone i na koniec odpowiednio wzmocnione profesjonalnym lakierem, by fryzura przetrwała nawet największe letnie skwery.

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Rozpoznawalna para

Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń od lat stanowią jedną z najbardziej zgranych, udanych i rozpoznawalnych par w polskim życiu publicznym. Ich wspólna historia zaczęła się ponad dwie dekady temu – poznali się w 2002 roku podczas spotkania organizacji pozarządowych i od tamtej pory są nierozłączni, konsekwentnie wspierając się zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie politycznej. Dziś ich codzienność jest mocno podzielona między Polskę a Belgię. Ze względu na obowiązki europarlamentarzystów, para na co dzień dzieli wspólne, warszawskie mieszkanie z lokum w Brukseli, gdzie wspólnie prowadzą dynamiczne życie zawodowe, udowadniając, że wielka polityka i udany związek mogą iść w parze.

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