Styczeń należał do TVP! Jedynka na czele. Hitem Puchar Świata w lotach narciarskich i "The Voice Senior" . "Teleexpress" rośnie w siłę!

W styczniowym rankingu najliczniej oglądanych propozycji na pierwszym miejscu znalazł się uwielbiany przez widzów serial „M jak miłość”, który 27 stycznia oglądało ponad 2,7 mln widzów, z udziałem na poziomie 22,3%. Zdecydowanym hitem miesiąca była transmisja Pucharu Świata w lotach narciarskich. Niedzielny konkurs (19 stycznia) śledziło w TVP1 ponad 1,8 mln widzów, co zapewniło udział w paśmie na poziomie 17%.

W pierwszym miesiącu 2025 roku z tygodnia na tydzień rosła widownia szóstej edycji programu „The Voice Senior”, w którym postawiono na zupełnie nowych trenerów. Ten muzyczny program średnio oglądało 1,5 mln osób, przy udziale 12,2%. Widzowie od stycznia mogą także śledzić losy bohaterów innego show - „Żona dla Polaka”. Od samego początku emisji show zajmuje pozycję lidera w swoim paśmie, średnio ma ponad 1 mln widzów w TVP1, przy udziale na poziomie 7,9%. Chętnie oglądany jest też nowy serial „Królowie”.

Wśród najchętniej oglądanych programów emitowanych w TVP Info w styczniu na pierwszym miejscu znalazł się „Teleexpress Extra”. - Emisję 2 stycznia obejrzało 823 tys. widzów, co przełożyło się na udział na poziomie 7,7%. Widownia „Teleexpressu Extra” wzrosła o 48,1% – czyli o 219 tys. widzów – w styczniu 2025 roku w porównaniu do stycznia 2024 roku. Udział w rynku w tym okresie zwiększył się z 4,5% do 6,6%, co oznacza wzrost o 45,1% - czytamy w komunikacie TVP.

Znaczący wzrost widowni odnotował także „Teleexpress”. W porównaniu - styczeń 2025 roku do stycznia 2024 roku wzrost widowni kształtował się na poziomie 50,2%.

Równie chętnie widzowie zasiadają też przed ekranami, by oglądać główny program informacyjny TVP, czyli „19.30” emitowany w TVP Info zanotował wzrost zarówno widowni, jak i udziałów w paśmie. Widownia programu w porównaniu z grudniem wzrosła o 14,4%, średnio oglądało ją 263 tys. widzów, a udziały w paśmie wzrosły o 11,9%.

Dobrymi wynikami mogą się pochwalić też twórcy programu „Kwiatki polskie”. Wzrosła też widownia formatu śniadaniowego TVP2 „Pytanie na śniadanie”. W styczniu premierę w Jedynce miał monodram Alojzego Lyski „Mianujom mie Hanka” -pierwszy spektakl w Teatrze Telewizji grany w języku śląskim z dostępnymi polskimi napisami. I odniósł sukces. Spektakl Teatru Telewizji „Mianujom mie Hanka” zobaczyło 460 tys. widzów.

W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost udziałów zanotowały 3 anteny Telewizji Polskiej: TVP Sport o 16,7%, TVP Kultura o 15,4% i TVP Historia o 12,8%.