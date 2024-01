Syn Kamińskiego: "Udało mi się dziś spotkać z ojcem. Jest silny, dumny"

Syn Kamińskiego o spotkaniu z ojcem. Podziękowania za protesty

"Udało mi się dziś spotkać z ojcem. Jest silny, dumny i wie, że nasza walka ma sens. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Słyszy nas jak protestujemy i bardzo go to podnosi na duchu. Poprosił nas, aby puścić dziś utwór ks. Józefa Poniatowski - Gintrowskiego. Kto wolnym był przez krótki nawet czas Nie żal mu potem pogrzeb mieć w Elsterze. Widzimy się o 18!" – podaje Kacper Kamiński w mediach społecznościowych.

Kamiński i Wąsik - o co chodzi?

Przypomnijmy - 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Obaj politycy zostali już przewiezieni do zakładów karnych - Maciej Wąsik trafił do więzienia w Przytułach Starych, zaś Mariusz Kamiński do Radomia. W związku z ich zatrzymaniem i osadzeniem za kratami, bardzo ostro protestuje Prawo i Sprawiedliwość. 11 stycznia pod Sejmem odbyła się manifestacja, gdzie przemawiał Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki. Wiadomo, że w proteście wzięły również udział żony Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego. Barbara Kamińska tego samego dnia, wieczorem, była także obecna pod zakładem karnym, gdzie karę odbywa jej mąż.

