Karol Nawrocki prywatnie to szczęśliwy mąż i ojciec. Od lat tworzy zgrane małżeństwo z Martą Nawrocką. Żona szefa Instytutu Pamięci Narodowej to absolwentka wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ma 38 lat i pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Co ciekawe żona Nawrockiego uczęszczała do szkoły baletowej w Gdańsku. Prywatnie Nawroccy wychowują troje dzieci: Daniela (który jest synem Marty Nawrockiej), Antoniego i Katarzynę. Najstarszy z rodzeństwa, Daniel jest już dorosły. W obecnej kampanii wyborczej mocno wspiera ojca i towarzyszy mu w podróżach po Polsce.

Ile ma lat najstarszy syn Karola Nawrockiego? Chciał być radnym rady miasta Gdańsk, jest radnym dzielnicy

Daniel Nawrocki ma 21 lat, a wiosną zeszłego roku startował w wyborach samorządowych. Syn Nawrockiego starał się o miejsce w radzie miasta Gdańska, niestety mandatu radnego nie zdobył. Młody Nawrocki startował z listy Prawa i Sprawiedliwości z 2. miejsce na liście, w okręgu nr 3. Zdobył 1 117, ale to nie wystarczyło, by wejść do rady. Może wynik wydaje się nie być imponującym, ale jak na tak młodego kandydata, to i tak spory sukces i dobry debiut. Najwyraźniej się nie zniechęcił, bo w październiku 2024 wystartował do rady dzielnicy Siedlce w Gdańsku, otrzymał 53 głosy.

Młody mężczyzna studiuje na wydziale prawa i administracji. Realizuje się też jako dziennikarz. Od niedawna pisze w gdańskim portalu "Gazeta Morska", który reklamuje się jako: "To wyjątkowe miejsce dla miłośników morza i ekspertów branży morskiej. Aktualności, analizy, przemysł stoczniowy, offshore, rybołówstwo i wiele więcej!"

Gdy Daniel Nawrocki startował w wyborach na radnego miasta tak się przedstawiał:

Mam 21 lat i jestem studentem Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Prawa i Administracji. Już od pięciu lat aktywnie uczestniczę w życiu Gdańska i jestem zaangażowany w działalność społeczną. Najpierw podczas praktyki w Radio Gdańsk, następnie pracując w "Dzienniku Bałtyckim". Jako dziennikarz i reporter przez blisko dwa lata podejmowałem tematy związane z polityką lokalną i interweniowałem w sprawach ważnych dla gdańszczan, dla nas. (...) Dostałem się do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, gdzie byłem przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu. Od zawsze sport był moją pasją. Trenowałem m. in. judo i koszykówkę, a w 2023 roku zostałem powołany na członka Młodzieżowej Rady Sportu przy ministrze sportu. Moja praca na rzecz Gdańska inspiruje mnie do dalszego działania. Gdańsk to mój dom, to moje rodzinne miasto. Dlatego będę wdzięczny za każdy głos w najbliższych wyborach samorządowych. Bądźmy razem, budujmy wspólnie Gdańsk!

Najstarszy syn Nawrockiego wspiera ojca w kampanii wyborczej

Daniel Nawrocki mocno wspiera swojego tatę w kampanii wyborczej o towarzyszy mu w podróżach po kraju, zbierał też podpisy na listach poparcia. Młody Nawrocki po raz pierwszy dał się poznać większemu gronu osób, gdy w czasie prezentacji Karola Nawrockiego, jako kandydata na prezydenta, pojawił się na spotkaniu w Krakowie. Tam zabrał głos i zapowiedział ojca, jak wówczas mówił:

Szanowni państwo, nazywam się Damian Nawrocki. Za chwilę na scenę wjedzie ktoś, kto jest dla mnie kimś więcej niż kandydat na prezydenta. To mój tata Zawsze gotowy, zawsze obecny, zawsze pomocny. To dla mnie wielki zaszczyt. Tato zapraszam Cię na scenę - mówił.

Daniel Nawrocki o tacie: Jest człowiekiem sukcesu

Więcej o tacie opowiedział zaś w rozmowie z "Super Expressem". - Tata konsultował to z każdym z nas, mówił z czym to się wiąże. Jesteśmy przygotowani, bo wierzymy, że wygra. Czy popieram decyzję? Oczywiście, wspieram ojca, jak cała rodzina. Imponuje mi wytrwałością, determinacją zarówno tą sportową jak i życiową oraz wiedzą. Dla mnie mój tata jest człowiekiem sukcesu, pochodzący z „robotniczej rodziny” - mówił młody Nawrocki.

