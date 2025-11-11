Szok, o ile młodsza od Schreibera jest jego nowa żona. Gdy ona się urodziła, on był dorosły

Pod koniec sierpnia polityk Prawa i Sprawiedliwości, Łukasz Schreiber, po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. W pięknych okolicznościach przyrody, czyli nad jeziorem Gopło, ślubował miłość swojej ukochanej. Gdy emocje związane z uroczystością zaślubin nieco opadły, para zaczęła dzielić się swoimi emocjami i szczegółami ceremonii. Oczywiście musiała też wrócić do szarej codzienności, Schreiber to spraw związanych z polityką, a jego żona do swojej pracy i obowiązków, który ma niemało, wszak prowadzi własną firmę. Jednak świeżo upieczona żona znajduje czas na pogaduszki z internautami, którzy chętnie śledzą, co u niej słychać.

SPRAWDŹ: Wzruszająca przemowa Łukasza Schreibera na trzecim ślubie. Tak mówił o żonie Weronice

Pani Schreiber właśnie zorganizowała ostatnio na swoim profilu na Instagramie Q&A. Jej obserwatorzy mogli pytać o co tylko chcieli. I tak wśród pytań pojawiły się te dotyczące stylizacji żony Schreibera, która zwykle stawia na elegancję, ale też o kwestie małżeńskie. Padło pytanie o to, ile wynosi różnica wieku między małżonkami. I tu okazało się, że jest naprawdę spora: - Różnica wieku między nami wynosi 18 lat. PS Dla wszystkich "zainteresowanych" - nie, nie odczuwamy tego nawet w 1% - dodała - odpowiedziała Weronika Schreiber.

Jak wiemy, poseł to rocznik 1987, ma więc 38 lat, czyli jego żona to dwudziestolatka. Kolejne pytanie dotyczyło tego, jak można tak szybko zrobić karierę:-

Ja bardzo szybko (moim zdaniem) wiedziałam, co chcę w życiu osiągnąć, mieć, tzn. własne działalności i rodzinę. Zależało mi na tym, aby mieć poukładane swoje życie zawodowe jak i prywatne. Co do "kariery" porozmawiamy za 10 lat. Teraz nauka, rozwój i ciężka praca. Nic nie przychodzi ot tak. Bardzo wiele przede mną - odparła żona polityka.

Ktoś inny był ciekawy, jak można być tak dojrzałym, by w wieku zaledwie 20 lat, być już gotowym do małżeństwa i prowadzić własną działalność. - Wszystko zależy od nas samych, naszych indywidulanych planów, potrzeb, marzeń, oczekiwań wobec samych siebie - skomentowała Schreiber. No cóż, jak wiemy, miłość nie zna granicy wieku!

Niedyskretnie o Politykach #1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy uważasz, że duża różnica wieku w związku jest przeszkodą? Tak, to stanowi problem Nie, miłość przezwycięża wszystko

i Autor: Weronika Schreiber/ Instagram

i Autor: Weronika Schreiber/ Instagram