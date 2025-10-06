Wzruszająca przemowa Łukasza Schreibera na trzecim ślubie. Tak mówił o żonie Weronice

W piątek, 29 sierpnia, ślubowali sobie poseł PiS Łukasz Schreiber i jego piękna ukochana Weronika. Gdy emocje związane z uroczystością zaślubin nieco opadły, para zaczęła dzielić się swoimi emocjami i szczegółami ceremonii. I tak dowiedzieliśmy się, że ślub odbył się w plenerze, w wyjątkowym miejscu, bo rezydencji należącej do pałacu w Popowie nad jeziorem Gopło.

Piękny ślub posła PiS

Oprawa uroczystości była bardzo elegancka, a para młoda zdecydowała się na motyw kwiatowy, a konkretnie ozdoby z niebieskich hortensji. Co ciekawe, także niebieskie hortensje znalazły się w bukiecie panny młodej, zostały połączone z innymi jasnoróżowymi kwiatami. Panna młoda zdecydowała się tego dnia na dwie kreacje: jedną, klasyczną, czyli długą suknię odsłaniającą ramiona, w której składała przysięgę małżeńską, a drugą: krótką, z piórami, idealną na weselne szaleństwa.

Teraz, gdy od ślubu minął ponad miesiąc, Weronika Schreiber pochwaliła się nagraniem z wyjątkowego dnia. Okazuje się, że w czasie uroczystość jej ukochany wygłosił przemowę! - Cóż mogę dodać, jestem szczęściarą mając u swego boku osobę, która mnie tak kocha - napisała i wstawiła w mediach społecznościowych filmik prezentujący to, co mówił o niej mąż.

Wyjątkowa przemowa Schreibera o żonie. Łzy lecą ze wzruszenia!

Ślubna przemowa Łukasza Schreibera skruszyłaby serce każdego! Poseł Prawa i Sprawiedliwości, tak mówił o żonie:

Chcę Wam powiedzieć, choć pewnie będzie jeszcze dzisiaj na to szansa, że nigdy nie sądziłem, że będę Was zapraszał na taką uroczystość. Ale spotkałem najwspanialszą, najcudowniejszą kobietę, zupełnie wyjątkową. Kobietę, która trwała ze mną przez wiele ciężkich chwil, wspólnie wytrwaliśmy, która wniosła dobroć, nadzieję, radość i miłość, która pokazuje i dopinguje do tego, by każdego dnia stawać się lepszym człowiekiem.