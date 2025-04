Szok! Siostra Brauna przerwała milczenie. Ma dość! Czara goryczy się przelała!

Grzegorz Braun pochodzi z rodziny, w której są inne osoby znane Polakom. Wystarczy wspomnieć, że jego ojciec Kazimierz Braun to reżyser teatralny i profesor nauk humanistycznych. Także matka Zofia jest związana z teatrem. Stryjem Brauna jest też znany ze środowiska mediów, były szef TVP oraz były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Juliusz Braun.

Prywatnie Grzegorz Braun ma dwie dwie siostry: Monikę i Justynę. Monika Braun to aktorka, kulturoznawczyni i nauczycielka akademicka, a na swoim koncie ma wiele publikacji. Teraz to właśnie Monika Braun postanowiła zabrać głos na temat brata. Przerwała milczenie i napisała list otwarty, który pojawił się w "Tygodniku Powszechnym". Siostra Brauna postawiała sprawę jasno: - Jestem jego siostrą i wstydzę się tego, co robi Grzegorz - napisała. List pojawił się w kontekście tego, co Braun zrobił w szpitalu w Oleśnicy. Monika Braun zaczęła swój list od tego, że:

Mowa jest bezradna w zestawieniu z gwałtem i przemocą”, pisze Hannah Arendt. Rzeczywiście trudno mi znaleźć słowa mogące wyrazić to, co wywołują one we mnie. A tym bardziej, gdy dokonuje ich ktoś niegdyś bliski. Wychowałam się z Grzegorzem Braunem w jednym domu, od lat obserwuję przepoczwarzanie się tego niegdyś łagodnego, miłego blondynka w brutala o zaciętej twarzy, łatwo sięgającego po przemoc, okazującego pogardę wszystkim i wszystkiemu, co nie zgadza się z jego wizją świata - zaczęła.

Dalej wskazała: - Jestem jego siostrą i wstydzę się tego, co robi Grzegorz. Ranią mnie osobiście bezlitosne gesty i słowa, które kieruje do tak wielu osób. Nie godzę się też na to, by wciąż odbywało się to przy powszechnym przyzwoleniu (bo okazywane przez wielu oburzenie nie ogranicza dalszych jego aktów przemocy).

Dodała, że nie potrafi przejść do porządku dziennego nad "stosowanymi latami poniżaniem i wyśmiewaniem ludzi oraz ich poglądów" po czym wymieniała, że chodzi tu o m.in. imigrantów, Żydów, ludzi o poglądach lewicowych czy osoby LGBTQ.

Wolałabym nie śledzić publicznej aktywności Grzegorza Brauna, bo zbyt boli mnie jego arogancja, pycha i zarozumialstwo przy kompletnym ignorowaniu opinii odmiennych od jego własnych. A jednak pojawia się w mediach i nie mogę uniknąć konfrontacji z jego zachowaniami. Opowiadają mi o tym nagłówki i zdjęcia. Dopadają mnie, nawet wbrew woli, teatralizowane „występy” mego brata. Przez lata sądziłam, że „nie kala się własnego gniazda”, i milczałam, zastanawiając się, gdzie jest granica. Właśnie została przekroczona - napisała w liście Monika Braun.

Wskazała, że chodzi o sprawę Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy: - Ostatnia napaść na Gizelę Jagielską, ginekolożkę z Oleśnicy, przelała czarę - napisała kobieta. Braun dodała też: - Nie wiem, skąd w Grzegorzu taki bezmiar złości i wzgardy wobec innych. Nie pamiętam ich z domu ani też nie było ich kiedyś w nim samym. Co się stało? Wiem jednak, że przyzwolenie na ich okazywanie jest przyczynianiem się do dalszego ich przekształcania w zjadliwe wirusy infekujące innych ludzi.

