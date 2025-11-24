Jolanta Kwaśniewska i jej zięć, Jakub Badach, dzielą pewną wspólną cechę.

Muzyk zdradził, o co chodzi.

Ta wspólna cecha, którą określił mianem "freakostwa", pozytywnie wpływa na ich relacje.

Ślub Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha w 2012 r. był wydarzeniem, które przyciągnęło uwagę całego kraju. Córka pary prezydenckiej dorastała bowiem na oczach Polaków, zyskując przy tym ogromną sympatię wielu z nich. W ostatniej rozmowie z Plejadą muzyk został zapytany, czy nie przeszkadza mu fakt, że wiele osób patrzy na niego właśnie przez pryzmat znanych teściów.

- Ludzie z mojej branży wiedzą kim jestem i co potrafię. Zawsze myślałem, że jeżeli moi kumple i koleżanki, którzy znają się na muzyce, mówią, że to, co robię jest okej, no to dla mnie coś znaczy. Z drugiej strony, nie ukrywajmy, mieć teściów, którzy są byłą parą prezydencką, to jest to straszny szpan - przyznał szczerze. Badach zdradził przy okazji, że zanim zaczął spotykać się z Kwaśniewską, ona znała już jego twórczość. - Była fanką i ponoć chodziła nawet na koncerty, ale nigdy się, jak to się mówi, nie wypucowała. (...) Myślę, że już mamy taki staż ze sobą i tyle lat za sobą, że mam z tym luz - mówił.

Tymczasem w podcaście "Coolturalne rozmowy" Badach zdradził, że ze swoją teściową łączy go pewna szczególna cecha. Jak przyznał Badach:

- Moją zaletą jest to, że potrafię sprzątać, więc teściowa mnie lubi, no bo ona też lubi sprzątać, więc jesteśmy oboje po prostu freakami porządków

