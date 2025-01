Tak Kasia Tusk ubiera się zimą. Bez tego nie rusza się z domu!

- Jednego dnia chodzisz przez cały styczeń w trampkach z gołymi kostkami, nie wiesz, co to czapka, twoje kurtki kończą się za wysokości żołądka, a chwilę później masz 37 lat, uznajesz tylko płaszcze do kostek i puchowe kurtki, pijesz olej z czarnuszki, wkładasz rękawiczki nawet wtedy, gdy idziesz wyrzucić śmieci, zawsze masz na sobie podkoszulek i zawsze wkładasz go w spodnie dla lepszej izolacji - czytamy.