Jerzy Owsiak od lat tworzy WOŚP

Jerzy Owsiak od początku stoi na czele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja powstała 30 lat temu i od tego czasu pomaga Polakom. Stojący na czele WOŚP Owsiak jest jednym z najbardziej znanych Polaków. Dla jednych jest wielkim autorytetem, inni wprost mają go dość i uważają za bardzo kontrowersyjną postać. Ma tylu samych sympatyków, co przeciwników. Skąd biorą się ci drudzy? Głównie na takie spojrzenie wpływa fakt, że Owsiak organizuje festiwal Pol’and’Rock Festival, dawniej zwany Przystanek Woodstock.

Tak mieszka Jerzy Owsiak

Wszyscy jednak interesują się prywatnym życiem Jerzego Owsiaka. Chcą wiedzieć o nim, jak najwięcej, o jego rodzinie i o tym, jak mieszka. Kilka lat temu Jerzy Owsiak pokazał swoje mieszkanie w telewizji. Rąbka tajemnicy uchylił na portalu OwsiakNet. Jego mieszkanie jest spore, to lokal o powierzchni 115 m kw. Sam w 2014 roku mówił na temat mieszkania, które znajduje się na Ursynowie w Warszawie: - Wziąłem za nie w ubiegłym roku kredyt na 10 lat, po sprzedaży poprzedniego mieszkania - komentował szef WOŚP.

To, co od razu zwraca uwagę to dzieła sztuki porozwieszane na ścianach w mieszkaniu. Są tam obrazy i grafiki. Wiszą dosłownie wszędzie, nawet w łazience. Choć jak ujawnił Owsiak, ciężko było mu przekonać żonę, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak, zwaną pieszczotliwie przez męża Dzidzią, by dzieła sztuki zawisły właśnie tam: - Pokazałem jej najpierw jeden obraz, a później "Dzidzia" powiedziała, że jak już będę wiercił, to żeby tylko nie pękły kafle. Bo wtedy może być groźnie.

W mieszkaniu Owsiaka wszystko do siebie pasuje. Kolory są jasne, panuje tam zdecydowanie klasyka i elegancja. Jest przytulnie, a to za sprawą masy bibelotów i obrazów, jest ze sobą spójne i wszystko w nim współgra. Jak wygląda mieszkanie Jerzego Owsiaka? Te wnętrza zobaczycie w galerii poniżej:

