Szok, co Danuta Wałęsa powiedziała o swoim małżeństwie. Nie mogła dłużej wytrzymać. Bolesna prawda: "To trudne do wypowiedzenia..."

- W polityce i w biznesie chodzi dokładnie o to samo. Trzeba się dobrze bawić w pracy. Dawno temu podjąłem decyzję, że będę robił tylko rzeczy, które lubię, a resztę delegował innym. Jeśli coś sprawia nam frajdę, to jesteśmy w tym lepsi – przekonuje Sławomir Mentzen. - Wiecie jaka to jest przyjemność pójść do swojego pubu w centrum miasta i zamówić swoje piwo? - mówi polityk. - Robię, to, co lubię i jeszcze uważam to za bardzo pożyteczne. Każdemu życzę takiej sytuacji – nie ukrywa zadowolenia. Sławomir Mentzen prowadzi również kancelarię doradztwa podatkowego z filiami w trzech miastach. - Marzę o tym, żeby moja firma zbankrutowała - mówi przekornie i tłumaczy dlaczego. - Jeśli podatki będą proste i niskie, co jest moim celem, to firmy takie jak moja nie będą miały co robić – tłumaczy.

Sławomir Mentzen: "W polityce próbuję coś zmienić"

Jak mówi, do polityki poszedł, żeby coś realnie zmienić, a nie naciskać guziki pod dyktando innych, choć o polityce ma, delikatnie mówiąc, nie najlepsze zdanie. - Dużo pieniędzy się tam nie zarobi, zyska się mnóstwo wrogów, bo politycy są słusznie pogardzani - wylicza. - Generalnie nie polecam - przekonuje. Co go więc pcha do tak niewdzięcznego zajęcia? - Bo próbuję coś zmienić – podkreśla.

Mentzen się chwali kulinarnymi popisami: "Robię żonie kawę, a dzieciom smażę placki"

To, co dla Mentzena bardzo ważne, to - jak mówi - rodzina. Żonę Agnieszkę poznał na studiach, mają trójkę dzieci. To właśnie one są dla niego motorem do działania.

Ten twardy polityczny gracz i biznesmen, w domu zmienia się nie do poznania. - W kuchni rządzi żona – przyznaje. - Rewelacyjnie gotuje, smakuje mi wszystko, co przyrządzi - zwierza się polityk. Jak zdradza, żona chodzi na specjalne kursy kulinarne i jej dania wyglądają i smakują jak z najlepszych restauracji. Nie oznacza to jednak, że Mentzen na tym polu się nie stara. - Mam dwie lewe ręce w kuchni, ale proste rzeczy potrafię zrobić - deklaruje. - Często żonie robię kawę – śmieje się. - Z trudniejszych rzeczy przyrządzam dzieciom tosty i placki w przeróżnych kształtach, jakie zamawiają - zdradza. - Naprawdę nie jest łatwo usmażyć pancake w kształcie motyla czy żaby...

W NASZEJ GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYSZ, JAK MIESZKA SŁAWOMIR MENTZEN! OKO CI ZBIELEJE!