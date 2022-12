Tak Ola Kwaśniewska wystroiła się w święta. Na nogach szpilki, a na głowie…

Astrolog Piotr Piotrowski u Jaruzelskiej o tym, co nas czeka w 2023! To nie brzmi pomyślnie [Gwiazdozbiór Jaruzelskiej]

Ola Kwaśniewska do wielu tematów podchodzi z dystansem i poczuciem humoru, co można zaobserwować na jej profilu na Instagramie. Jej postom zawsze towarzyszą zabawne opisy i nietypowe hashtagi, dzięki którym dziennikarka puszcza oko do trendów z mediów społecznościowych. Nie inaczej było z okazji świąt Bożego Narodzenia. Aleksandra Kwaśniewska postanowiła się pochwalić, jak u niej wyglądał ten wyjątkowy czas. W hashtagach możemy wyczytać „Święta, święta i po świętach”, „Boli pięta”, „Jestem workiem na kapustę” czy „tłum kalorii”.

Tak Kwaśniewska wystroiła się na Boże Narodzenie

Przy okazji można podziwiać strój córki Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Zdecydowała się na jasną bluzkę, marynarkę w czarno-czerwoną kratę i delikatną biżuterię. Najbardziej jednak zaskoczyło połączenie eleganckich, czerwonych szpilek z opaską z porożem renifera. Fanki zachwycił ten nietuzinkowy pomysł. „O wow, szpilki i reniferkowa opaska, szalona kobieta. Dziękuję za inspirację”; „Piękna jak zawsze”; „Renifery i szpilki to dobre połączenie”. Na zdjęciach widać także, że reniferowa opaska dostała się także ukochanemu pieskowi Oli Kwaśniewskiej, który odpoczywał na łóżku w nietypowej ozdobie. Córka byłej pary prezydenckiej po raz kolejny udowodniła swoje poczucie humoru!

