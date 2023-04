Tak Robert Biedroń świętował urodziny. Na widok tortu pocieknie Wam ślinka

w jego życiu zmieniało, a dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków. Współprzewodniczący Lewicy postawił jednak na świętowanie urodzin w małym gronie. Jak nam przekazali, impreza była bardzo kameralna. Co gorsza Krzysztof Śmiszek pojawił się dopiero po zakończeniu sejmowych głosowań, czyli na miejscu był dopiero po północy. Na szczęście udało mu się zdążyć, a razem z nim pojawił się smakowity tort. Wypiek był ozdobiony czerwonymi kwiatami, a boku ciasta były ozdobione płatkami czekolady. Na taki smakołyk warto było czekać! Na sam widok cieknie ślinka.

Sam solenizant zamieścił z okazji urodzin post na Instagramie, do którego swoje zdjęcie, gdy był jeszcze maluszkiem. Na starej fotografii tata unosi go do góry. - Dzisiaj kończę 47 lat… Piękny wiek. Srebrny jak moje włosy. Nieprzypadkowo 47 to liczba atomowa srebra – napisał. Wyznał też, czego sobie życzy. - Nie wiem czego sobie życzyć, bo jestem bardzo szczęśliwy. Jedyne czego mi brakuje to wolności w wielu sprawach. Wolności do życia z kim się chce i kochania kogo się chce, wolności wyboru dla kobiet, wolnej Polski… Wolności zatem sobie i Wam życzę. Ten rok w tej sprawie będzie bardzo ważny – stwierdził Robert Biedroń.

Sonda Lubisz Roberta Biedronia? Tak Nie Trudno powiedzieć