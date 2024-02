Poseł od Ziobry zszokował wszystkch! Co on wyczynia?! Mamy zdjęcia

Edward Gierek i Stanisława Gierek byli zgodnym małżeństwem, które przeżyło razem ponad 60 lat! Za swoje długoletnie pożycie małżeńskie zostali nawet uhonorowani Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie w 1997 roku. To wyróżnienie, które zostało stworzone jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. I sekretarz KCPZPR miał kiedyś rzecz, że: - Dla górnika rodzina jest najważniejsza. Dlatego, jak sądzę, rodziny górnicze są bardzo zżyte ze sobą, a małżeństwa najczęściej dozgonne - i tak było w ich przypadku.

Gierków rozdzieliła śmierć Edwarda w 2001 roku. Edward Gierek został pochowany na cmentarzu w Sosnowcu. W 2007 roku zaś zmarła jego ukochana żona. Stanisława Gierek została pochowana w grobie z mężem. Kilka dni temu mięła 105. rocznica jej urodzin, ponieważ Stanisława z domu Jędrusik, urodziła się 10 lutego 1918 roku w Sosnowcu.

Z okazji przypadającej rocznicy urodzin matki syn, prof. Adam Gierek pokazał, jak wygląda grób Gierka i jego żony. Ten widok chwyta za serce. Widać, że bliscy o niej pamiętali, a na pomniku pojawiły się już wiosenne elementy, czyli wiosenne kwiaty. W galerii niżej zobaczysz, jak teraz wygląda grób tuż po rocznicy urodzin Stanisławy Gierek.

