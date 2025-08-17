Tak wyglądają tatuaże Agnieszki Gozdyry. Tego nie widać w telewizji! Są bardzo duże

Dziennikarka ma tatuaże przedstawiające jej ukochane koty.

Niedawne zdjęcia z wakacji ujawniły duże tatuaże na plecach gwiazdy telewizji.

Agnieszka Gozdyra planuje dodać kolejny tatuaż upamiętniający zmarłego kota Demona.

Jakie historie kryją się za jej tatuażami i co oznaczają dla dziennikarki?

Agnieszka Gozdyra to polska prezenterka telewizyjna i dziennikarka. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z Public relations na SGH. Karierę rozpoczynała w Radiu Kolor, w którym współpracowała m.in. z Wojciechem Cejrowskim. Pracowała w TVP, a także w Polsat News. Obecnie prowadzi w Polsat News program: "Debata Gozdyry". Jak sama się przedstawia w mediach społecznościowych jest: - Robię programy, rozmawiam z ludźmi, uczę studentów. Kocham zwierzęta. Nie jem mięsa. Nie toleruję kłamstwa, zdrady, głupoty. Oglądam kryminały.

Faktycznie, dziennikarka często podkreśla, jak bardzo kocha zwierzęta, a w szczególności darzy miłością koty. Sama miała ich kilka, a niedawno odszedł jeden z jej kotów. Agnieszka Gozdyra bardzo to przeżyła, tym bardziej, że długo walczyła o zdrowie i życie swojego przyjaciela. Robiła wszystko, co w jej mocy, by zwierzątko wróciło do pełni sił i zdrowia. Niestety, stało się najgorsze:

Kochani, to osobisty wpis, ale chcę też dodać odwagi tym, którzy słyszą od innych "to był tylko pies", "to był tylko kot, weźmiesz sobie nowego". Nie ma tutaj słowa "tylko". Końcówka minionego tygodnia była dla mnie koszmarem. Walczyłam o życie mojego ukochanego kota, najmłodszego z trzech, jakie są moją RODZINĄ. Demon chorował przewlekle na nieswoiste zapalenie jelit, ale zabił go FIP w najgorszej, bo neurologicznej wersji. Nie dało się nic zrobić, choć zrobiliśmy wszystko. Dziś chcę jasno powiedzieć, że ludzie mają prawo do żałoby po zwierzętach i że jest ona równorzędna z żalem po stracie innych ludzi - wyjaśniła wówczas w emocjonalnym wpisie.

Mało kto wie, że dziennikarka ma tatuaże, a konkretnie ma wytatuowane podobizny swoich ukochanych kotów. Niedawno w czasie urlopu Gozdyra wrzuciła do sieci kilka zdjęć z wczasów, na których pozowała w zwiewnej sukience na ramiączkach. To właśnie te zdjęcia pozwoliły zobaczyć, że na plecach gwiazdy telewizji są duże tatuaże przedstawiające koty. Dziennikarka przyznała, że wkrótce wytatuuje sobie zmarłego Demona:

- Lato to jedyny czas, kiedy pamiętam, że Wanda i Tybald są zawsze ze mną, utrwalone na moich plecach, a niebawem dojdzie także Demon, za którym tęsknię w każdej godzinie. Byłam taka dumna, kiedy turystka powiedziała wczoraj na zamku św. Barbary „I like your tattoo“ i rozmawiałyśmy chwilę z nią i jej towarzyszką o miłości do zwierząt, one pokazywały mi swoje (małe) tatuaże, ja mówiłam o historii moich i zwierzętach, które czekają na mnie w domu. Cieszcie się życiem, podziwiajcie naturę, doceniajcie piękno wokoło, to wszystko trwa tylko chwilę.

ZOBACZ TATUAŻE AGNIESZKI GOZDYRY W GALERII NIŻEJ: